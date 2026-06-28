Vakar izbraukāji Jūrmalu, bet aizmirsi nopirkt caurlaidi? Ir kāds “triks”, kas palīdzēs izvairīties no soda maksāšanas 0
Portālam LA.LV kāds lasītājs aprakstījis situāciju, kas vasaras sezonā var gadīties ne vienam vien autovadītājam. Piektdien viņš devies uz Jūrmalu un caur “Mobilly” iegādājies iebraukšanas caurlaidi, taču sestdien, braucot prom no pilsētas, piemirsis nopirkt jaunu. Par to viņš attapies tikai svētdien un tagad satraucas – vai caurlaidi iespējams nopirkt ar atpakaļejošu datumu, vai tomēr būs jārēķinās ar sodu?
Papētījām plašāk internetā pieejamo informāciju. Labā ziņa — ja par aizmirsto caurlaidi attopas nākamajā dienā, situācija vēl ir labojama. Jūrmalas pašvaldības mājas lapā esošā informācija liecina, ka dienas caurlaidi iepriekšējai dienai var iegādāties e-pakalpojumu portālā, kalendārā izvēloties vakardienas datumu.
To iespējams izdarīt Jūrmalas e-pakalpojumu portālā epakalpojumi.jurmala.lv. Caurlaidi par iepriekšējo dienu var iegādāties arī klātienē Jūrmalas valstspilsētas administrācijas kasē Jomas ielā 1/5 vai Tūrisma informācijas centrā Lienes ielā 5, norēķinoties ar maksājumu karti.
Jāņem gan vērā — ar atpakaļejošu datumu iespējams iegādāties tikai vienas dienas caurlaidi. Tāpat svarīgi nenokavēt termiņu: par iepriekšējo dienu caurlaidi var nopirkt līdz nākamās dienas plkst. 23.59.
Ja attopas tikai pēc vairākām dienām, tad situācija vairs nav labojama ar vienkāršu caurlaides iegādi. Šādā gadījumā autovadītājam jārēķinās ar administratīvo sodu. Jūrmalas pašvaldība norāda, ka sods par iebraukšanu īpaša režīma zonā bez caurlaides ir 50 eiro.
Vienlaikus būtiska ir vēl viena nianse (plašāk par dažādiem gadījumiem iespējams izlasīt ŠEIT) — caurlaide nepieciešama par iebraukšanu Jūrmalas īpaša režīma zonā. Ja autovadītājs piektdien iebrauca Jūrmalā, nopirka caurlaidi un sestdien tikai izbrauca no pilsētas, jauna caurlaide sestdienai nav vajadzīga. Tā būtu nepieciešama tikai tad, ja sestdien notikusi atkārtota iebraukšana īpaša režīma zonā.
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