Foto: Evija Trifanova/LETA

“Viņa spļāva manā virzienā…” Žurnālists Puče piedzīvojis mazākumtautības integrācijas paraugstundu 17

Pievieno LA.LV
LA.LV
16:41, 11. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Žurnālista un publicista Armands Puče ieraksts sociālajā tīklā “Facebook” nav palicis komentētāju neievērots. Puče ar sev raksturīgo ironiju aprakstījis īsu sarunu ar kādu sievieti Kauguros, pasniedzot to kā “integrācijas” piemēru.

Kokteilis
Signāli no citas pasaules: kā mirušie tuvinieki atgādina mums par sevi?
Pat ASV baidās! Ukraina izveidojusi sistēmu, kas šokējusi gan Putinu, gan Rietumus
Kokteilis
Šos 3 hobijus visbiežāk izvēlas cilvēki ar augstu IQ līmeni – vai tavējais ir šajā sarakstā?
Lasīt citas ziņas

“Šodien pie veikala Kauguros integrēju vienu pusmūža sievieti no mazākumtautībām,” raksta Puče. Pēc viņa teiktā, sieviete krievu valodā lūgusi vienu eiro, uz ko viņš latviski atbildējis, ka viņam ir tikai bankas karte. Saruna kļuvusi saspringtāka, kad sieviete, “nesaprotot” atbildi, turpinājusi runāt krieviski, bet pēc dažiem soļiem spļāvusi viņa virzienā.

Uz to Puče reaģējis ar vienu vārdu – “govs”. Kad sieviete pārjautājusi, ko viņš teicis, žurnālists savu apzīmējumu atkārtojis. Pēc viņa teiktā, atbilde sekojusi jau latviešu valodā: “āāā…”

CITI ŠOBRĪD LASA
TV24
“Tā nav tukša runāšana.” Andris Vīksna atklāj, ka pesimistiskās klimata prognozes sāk piepildīties
Jau nākamajā dienā uz servisu ar “kolosālu tāmi”! Tukumnieks “iegrābjas” dārgā un lietotā automobilī
Kokteilis
FOTO. Kas šovasar jāvelk vīrietim, lai viņš būtu topā? Stiliste Salceviča nosauc 7 tendences, kas būs redzamas visur

Ieraksts savācis arī komentārus. Daļa lietotāju situāciju uztvēra ar humoru. Dainis Rēpiņš lakoniski komentēja: “Tie ir Kauguri!!!”, savukārt Kaspars Orbits asprātīgi izspēlēja alternatīvu notikumu scenāriju par spļāviena līdzi parautu protēzi un pieklājīgu “lūdzu”.

Tomēr netrūka arī kritisku vērtējumu. Astrida Litauniece norādīja: “Nu un… Kas tas bija? Atvainojos. Abi vienādi.” Līdzīgās domās bija Normunds Medens, kurš pauda viedokli, ka situāciju varējis atrisināt bez apvainojumiem. “Nevarējāt to pašu izdarīt bez apvainojuma? Domāju, ka Jūsu literārā bagāža atļautu,” rakstīja komentētājs.

Savukārt Daina Dalke dalījās ar pavisam atšķirīgu pieredzi Kauguros. Viņa nesen pirmo reizi apmeklējusi Kauguru tirgu un palikusi apmierināta: “Ļoti patika, dzirdēju runājam abās valodās un arī atbildes bija abās valodās.” Sieviete piebilda, ka Pučes aprakstīto kundzi gan neesot sastapusi.

Tikmēr citi komentētāji diskusiju novirzīja plašākās pārdomās par valodas lietojumu un integrācijas jautājumiem. Kāda komentētāja rakstīja, ka Kauguros joprojām bieži sastopami cilvēki, kuri konsekventi izvēlas sazināties krievu valodā, savukārt Ilze Pauliņa Pučes stāstu ironiski nodēvēja par “augsta līmeņa komunikācijas paraugstundu”.

Lai gan pats ieraksts veidots humoristiskā stilā, komentāru sadaļa parādīja, ka sabiedrībā joprojām netrūkst atšķirīgu viedokļu par ikdienas saziņu, valodas lietojumu un savstarpēju cieņu publiskajā telpā.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Rit kara 1550. diena.” Dzirdētais “airBaltic” reisā no Milānas ne pa jokam sadusmo pasažieri
VIDEO. Šlesers “izvelk trumpi” un raitā krievu valodā paziņo: “Patīk kādam vai nē, mums būs ar kaimiņiem attiecības jāveido!”
TV24
“Viņi nespēj pateikt vairāk par trim teikumiem…” Krusts atklāj, kas viņu skolotāja amatā noveda līdz atlūguma rakstīšanai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.