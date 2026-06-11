“Viņa spļāva manā virzienā…” Žurnālists Puče piedzīvojis mazākumtautības integrācijas paraugstundu 17
Žurnālista un publicista Armands Puče ieraksts sociālajā tīklā “Facebook” nav palicis komentētāju neievērots. Puče ar sev raksturīgo ironiju aprakstījis īsu sarunu ar kādu sievieti Kauguros, pasniedzot to kā “integrācijas” piemēru.
“Šodien pie veikala Kauguros integrēju vienu pusmūža sievieti no mazākumtautībām,” raksta Puče. Pēc viņa teiktā, sieviete krievu valodā lūgusi vienu eiro, uz ko viņš latviski atbildējis, ka viņam ir tikai bankas karte. Saruna kļuvusi saspringtāka, kad sieviete, “nesaprotot” atbildi, turpinājusi runāt krieviski, bet pēc dažiem soļiem spļāvusi viņa virzienā.
Uz to Puče reaģējis ar vienu vārdu – “govs”. Kad sieviete pārjautājusi, ko viņš teicis, žurnālists savu apzīmējumu atkārtojis. Pēc viņa teiktā, atbilde sekojusi jau latviešu valodā: “āāā…”
Ieraksts savācis arī komentārus. Daļa lietotāju situāciju uztvēra ar humoru. Dainis Rēpiņš lakoniski komentēja: “Tie ir Kauguri!!!”, savukārt Kaspars Orbits asprātīgi izspēlēja alternatīvu notikumu scenāriju par spļāviena līdzi parautu protēzi un pieklājīgu “lūdzu”.
Tomēr netrūka arī kritisku vērtējumu. Astrida Litauniece norādīja: “Nu un… Kas tas bija? Atvainojos. Abi vienādi.” Līdzīgās domās bija Normunds Medens, kurš pauda viedokli, ka situāciju varējis atrisināt bez apvainojumiem. “Nevarējāt to pašu izdarīt bez apvainojuma? Domāju, ka Jūsu literārā bagāža atļautu,” rakstīja komentētājs.
Savukārt Daina Dalke dalījās ar pavisam atšķirīgu pieredzi Kauguros. Viņa nesen pirmo reizi apmeklējusi Kauguru tirgu un palikusi apmierināta: “Ļoti patika, dzirdēju runājam abās valodās un arī atbildes bija abās valodās.” Sieviete piebilda, ka Pučes aprakstīto kundzi gan neesot sastapusi.
Tikmēr citi komentētāji diskusiju novirzīja plašākās pārdomās par valodas lietojumu un integrācijas jautājumiem. Kāda komentētāja rakstīja, ka Kauguros joprojām bieži sastopami cilvēki, kuri konsekventi izvēlas sazināties krievu valodā, savukārt Ilze Pauliņa Pučes stāstu ironiski nodēvēja par “augsta līmeņa komunikācijas paraugstundu”.
Lai gan pats ieraksts veidots humoristiskā stilā, komentāru sadaļa parādīja, ka sabiedrībā joprojām netrūkst atšķirīgu viedokļu par ikdienas saziņu, valodas lietojumu un savstarpēju cieņu publiskajā telpā.