Blodons: Ja tiešām konsekventi iestājamies pret agresorvalsti, kāpēc tās pilsoņiem braukt un izklaidēties šeit? 0
Reaģējot uz jaunākajām ārpolitikas aktualitātēm, žurnālists un sabiedrisko attiecību speciālists Arnis Blodons raidījumā “Preses klubs” paudis stingru un tiešu nostāju pret agresorvalsts pilsoņu ielaišanu Eiropā. Viņaprāt, ir pilnībā neizprotama atsevišķu ietekmīgu Eiropas valstu pozīcija un vilcināšanās stingri noslēgt kopējās robežas.
Kā norāda žurnālists Arnis Blodons, viņš domā, ka šāda iniciatīva par liegumu iebraukt būtu ļoti pareiza: “Ja mēs tiešām konsekventi iestājamies pret agresoru valsti, tad kāpēc viņiem braukt un izklēdēties šeit?”
A. Blodons pauž nesapratni par to, ka tādas krieviem laikam lojālās valstis, kas joprojām laiž iekšā viņus pa savām durvīm, ir Spānija, Francija un Itālija. “Tās ir trīs valstis, kurām ir diezgan liela ietekme, un tas nav pareizi.” Žurnālists nesaprot, kāpēc Eiropa šīs savas durvis nevar aiztaisīt pavisam ciet? Jo, kā uzsver Blodons: “Tu esi agresors, tu esi bīstams.”
“Mēs zinām to, ka visas šīs aktivitātes un šīs agresovalsts inspirētās lietas attiecībā uz propagandu un ietekmēšanu, valdības ietekmēšanu notiek. Mēs zinām, ka viņi provocē arī NATO valstis, tad kāpēc viņas ir jālaiž iekšā?” jautā Arnis Blodons.
Kā tālāk skaidro PR speciālists, pilsoņu pienākums katrā valstī ir pretoties netaisnībai. Viņš atgādina, ka mēs jau arī atbalstām, teiksim, Gruziju tās situācijā – tur joprojām ir pretestība pret to veco pārvaldi, un tā nenorimstās, un Eiropa to atbalsta.
Tādēļ šajā gadījumā žurnālistam nav saprotams, kāpēc, piemēram, jaunais iekšlietu ministrs Jānis Dombrava nāca ar šo iniciatīvu tikai tagad, lai gan te jau vajadzēja būt no paša sākuma, kad sākās iebrukums Ukainā.
Noslēgumā A. Blodons pauda stingru viedokli: “Vajadzēja jau skaidri uzreiz paust, ka mēs neatbalstām cilvēkus, kas slepkavo cilvēkus kaut kāda sava pašlabuma vai savu bambīciju apmierināšanas dēļ.” Viņaprāt, tas nav cilvēcīgi, tas nav eiropeiski, un tas nav pareizi!