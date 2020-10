Foto: FreePik

Kabači ir veiksmīgs produkts ne tikai tāpēc, ka to veikalu plauktos var iegādāties arī to nesezonā, bet arī tamdēļ, ka no tā var pagatavot vislieliskākos ēdienus, neieguldot lielas summas. Tā, piemēram, šīs kabaču – siera vafeles – reiz pagatavosiet brokastīs un vēlēsieties to atkārtot vēl un vēl!

Sastāvdaļas (6 vafelēm):

Neliels kabacis – 250 grami

Puscietais siers – 100 grami

Ola – 1 gab.

Krējums – 1 ēdamkarote

Sāls pēc garšas

Cepamais pulveris – 1 tējkarote

Milti – 120 grami

Pagatavošana:

Kabaci nomizo un sarīvē uz rupjas rīves. Pievieno iepriekš sarīvētu sieru, sāli, olu un krējumu, visu kārtīgi samaisa. Pievieno miltus un cepamo pulveri, vēlreiz visu samaisa.

Uzkarsē vafeļu cepamo pannu. Liek iekšā masu (ar nelielu kaudzīti) un cep vidēji 3-4 minūtes.

Pasniedz ar krējumu, kubiņos sagrieztiem tomātiem un mazliet bazilika aromātam.

Labu apetīti!