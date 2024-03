Evika Siliņa Vašingtonā. Ekrānuzņēmums no Evikas Siliņas Instagram konta.

Ja Evika Siliņa būtu bijusi mana studiju biedrene lauku augstskolā vai vienkārši dzīves sists cilvēks, kas aizcīnījies līdz ilgi lolotām brīvdienām vai darbiņam Starbucks kafejnīcā Ņujorkā, bez lielas domāšanas būtu ietīkšķojis šo bildi. Ja tas ir tas, par ko meitene sapņoja, un viņai tas izdevies — cepuri nost! Savās pārdomās par politiku savā blogā dalās Jāzeps Baško. Ar viņa atļauju turpinājumā publicējam visu rakstu par tēmu, kas Jāzepam likusi aizdomāties.

Bet Evika Siliņa marta pirmajā pusē uz Lielo Ābolu aizdevās ne jau kā privātpersona. No 11. līdz 14. martam darba vizītē uz Amerikas Savienotajām Valstīm devās Latvijas Republikas Ministru prezidents. Un tā tikai sanāk, ka šobrīd šo, nomināli trešo augstāko, bet politiski Latvijā visnozīmīgāko, amatu pilda Siliņas kundze. Tāpēc brīdī, kad Siliņa komandējuma laikā raksta publiskajā instagrammas kontā, viņa uzstājas kā Latvijas premjere.

Evika Siliņa Instagrammā dalās ar bildi no Taimskvēra, parakstot to ar rindiņu no amerikāņu repera Džeizī un dziedātājas Ališas Kīzas kopīgi 2009. gadā ierakstītās dziesmas Empire State of Mind:

Concrete jungle where dreams are made of.

Izmantotajā parakstā nav pareizrakstības kļūdu. Tā ir precīza dziesmas rindiņa, kurai divas sekojošās ir:

There’s nothin’ you can’t do

Now you’re in New York.

Spriežot pēc premjerministres progresīvajiem politiskajiem izteikumiem, ticu, ka Evika Siliņa jūtas kā pasaules pilsone, kurai ar pārējo pasauli jāsazinās dolāru valodā. Atsauce uz lielu popularitāti iemantojušo dziesmu par Ņujorku pat varētu šķist kā nevainīgs jociņš. Haha, esmu izsitusies Ņujorkā, haha! Skaidrs, ka nav man nekāda sakara ar Ņujorku, kur nu vēl ar izsišanos, bet tā kā esmu te, kāpēc nepasmieties!

Tālumā vērstais skatiens gan stāsta ko citu. Tas nav nekāds joks. Evika Siliņa patiešām jūtas izdzīvojam dziesmas stāstu. Proti, ja esi izsities Ņujorkā, tad nav nekas tāds, ko tu nevarētu iespēt. Un patiešām. Ja Krišjānis Kariņš var piecus gadus nostrādāt par premjeru un pēc viņa mēs dabūnam Eviku Siliņu, tad nebūs melots, ja secināsim, ka ikviens var kļūt, ja ne par pilotu vai programmētāju, tad vismaz par Latvijas premjeru pavisam noteikti.

Atliek tikai atcerēties premjerministres performanci Minhenes drošības konferencē.

Siliņas kundze patiešām izdzīvo lauku meitenes sapni. Bez amatam vismaz citos laikos sagaidāmās izpratnes viņa ir tomēr to dabūjusi un tagad braukā pa pasauli. Bildē skatus, kuri viņai iepriekš kā parastai meitenei nebija pieejami. Kā ierindas cilvēku es viņu saprotu.

Ar nelielu nokaunēšanos man jāatzīstas, ka Ņujorka man ir vēl neapmeklēto ceļojumu galamērķu sarakstā. Es bildētos Taimskvērā un liktu bildi privātā foto galerijā. Bet viņa ir Latvijas premjerministre. Nevis pirmā lēdija, princese vai instagrammas ietekmele. Premjerministres privāto sapņu piepildījums ir pēdējais, par ko viņas pavalstnieks grib dzirdēt. Kur nu vēl svešā mēlē un atsaucēs uz amerikāņu popkultūru. Nebūsim nu tik provinciāli.