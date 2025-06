36. sezonas noslēguma sērijā “Simpsonos” notika viena no galveno varoņu nāvēm, kas satricināja fanus. Taču – panikai nav pamata, raksta CNN.

Sērijā ar nosaukumu “Estranger Things” parādīts ieskats 35 gadus tālā nākotnē: Līza ir kļuvusi par NBA komisāri, Bārts vada nelicencētu pansionātu, kurā dzīvo Homērs (to finansē Līza), un bērni vairs neskatās “Itchy & Scratchy” kopā – viņi ir atsvešinājušies.

Tiek parādītas Māržas bēres, uz kapakmens rakstīts: “Mīloša sieva, māte un karbonādes garšotāja.”

Vēlāk Līza atrod video ar mātes padomu: bērniem jāturas kopā. Tas iedvesmo viņus “norakt kara cirvi”. Mārža no debesīm to redz un priecājas: “Es esmu tik laimīga, ka mani bērni atkal ir kopā.”

Tiek atklāts, ka debesīs viņa apprecējusies ar savu sen zināmo simpātiju – “Bītlu” Ringo Stāru.

“Mīļā, nokavēsim Debesu bufeti,” viņš saka. “Tur ir garneļu tornis.”

“Labi, Ringo. Es tikai priecājos, ka debesīs drīkst precēties ar citiem,” atbild Mārža.

Internets satrakojās:” Ak, dievs, viņi nogalināja Mārdžu. Skumja diena mums, Simpsona faniem,” rakstīja kāds lietotājs.

Bet viss ir kārtībā: ne Mārža, ne šovs nekur nepazūd – “Simpsoni” ir atjaunoti vēl vismaz uz četriem gadiem.

Growing up with The Simpsons and seeing Marge Simpson's ending in the last episode of season 36 feels like losing a family member. 💔 Thank you for everything, Marge. 🙏 #news #lossimpson #TheSimpsons #MargeSimpson #margesimpsons 📺 pic.twitter.com/ROFmODZioO

They are killing off Marge Simpson! Every time Disney does anything they kill off the mom🙄🙄🙄🙄🙄🙄 pic.twitter.com/P01yhbrRHl

No way the Simpson is really on the season finale….. 36 Seasons!!

And Marge dead??? wtf this mean the world is over … @TheSimpsons will forever be a the greatest show pic.twitter.com/eLVeSpkt6Y

— ᎠⒶws☻n (@ODawss) June 26, 2025