"Pieķēra ar mīļāko un meta viņam ar granātu!" Mīlas trijstūris beidzas ar smagām traumām slimnīcā







Mīlas trijstūris Kauņā beidzās ar ārkārtīgi bīstamu uzbrukumu – pēc Lryta teiktā, 61 gadu vecs vīrietis, greizsirdības pārņemts, meta granātu savam 56 gadus vecajam sāncensim. Abi Kauņas iedzīvotāji pēc sprādziena nonāca slimnīcā.

Ārsti portālam pastāstīja, ka sprādzienā apdullināta arī 63 gadus veca sieviete, kura atradās dzīvoklī kopā ar “konkurenti”, taču pēdējā atteicās doties uz slimnīcu.

Konflikts izcēlās piektdienas vakarā daudzdzīvokļu mājā K. Griniaus ielā Vilijampolē. Aptuveni pulksten 0:45 vīrietis, kurš iegāja dzīvoklī ar granātu, atrada iekšā sievieti, kuru viņš mīlēja, un vēl vienu vīrieti ar viņu. Dusmu lēkmē viņš meta pretiniekam sprāgstvielu. Tomēr visvairāk cieta pats iebrucējs, kura seja sprādzienā tika smagi ievainota.

“Konkurents” guva nelielus ievainojumus. Turklāt sprādziena skaņa viņu apdullināja, tāpat kā sievieti. Neilgi pēc tam tika izsaukta palīdzība, un abi vīrieši tika nogādāti Kauņas klīnikās.

Kā pastāstīja Kauņas apgabala Galvenā policijas komisariāta Komunikācijas apakšnodaļas vadītāja Odeta Vaitkevičiene, ievainoto dzīvībai briesmas nedraud.

Nozieguma vietā ieradās arī Kauņas policisti, bet nedaudz vēlāk arī viņu kolēģi no Viļņas — komanda “Aros”. Pēdējie veica dzīvokļa apskati, meklējot sprāgstvielas.

Pēc “Vairoga” plāna ieviešanas ugunsdzēsēji dežūrēja notikuma vietā līdz aptuveni pulksten 5:30 no rīta. Pēdējam bija jādodas kopā ar policiju no daudzdzīvokļu mājas K. Grinius ielā uz citu daudzdzīvokļu māju Bajoru ielā, kas atrodas tikai puskilometra attālumā.

Tur policisti veica procesuālās darbības, kuras izmeklēšanas nolūkos pagaidām sīkāk neapraksta. Noziegums tika pastrādāts labi uzturētā daudzdzīvokļu mājā. Uzbrucējs un viņa upuri, visticamāk, nav antisociāli. Vīrietim, kurš detonēja granātu, iepriekš nebija sodāmības. Ir uzsākta pirmstiesas izmeklēšana par svešas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu vispārbīstamā veidā un munīcijas nelikumīgu glabāšanu. Spridzinātājam draud cietumsods līdz 5 gadiem.

Izmeklēšanā vajadzētu atklāt, kāda veida granāta tā bija, no kurienes iebrucējs to ieguva, vai viņš bija piedzēries, un citus ar noziegumu saistītus apstākļus. Ja veselības stāvoklis to neļaus, spridzinātāju tuvākajā laikā plānots nopratināt un izvirzīt apsūdzības.