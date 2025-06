“Meitenīte naktī sēž uz soliņa viena noraudājusies,” sieviete Mežaparkā piedzīvo neaprakstāmu vienaldzību Ieteikt







Sociālajā medijā “Threads” kāda sieviete dalījusies ar satraucošu pieredzi, kas notikusi Jāņu svinību laikā Mežaparkā. Ap pusnakti viņa pamanījusi apmēram deviņus gadus vecu meitenīti, kura viena pati sēdējusi uz soliņa, ar noraudātām un piepampušām acīm.

“Pajautāju, vai viss labi un kur ir mamma. Meitene tikai noteica, ka viss kārtībā un ka mamma esot rindā pie kioska,” raksta sieviete.

Viņa arī atklāti uzdod jautājumu, kas neliek mieru komentētājiem: “Joprojām cenšos saprast, kāpēc? Kāpēc jāatstāj bērns viens pats tādā vidē?”

Līdzīgā novērojumā dalās vēl kāda “Thread” lietotāja. “Šo pašu padomāju esot Jāņu pasākumā Dzegužkalnā, kur man gar degunu ik pa laikam noskrēja divi puikas, vecākus trīs stundu laikā nemanīju vispār. Izskatījās, ka vecākais pieskata mazo, vienam varbūt 8/9, otram 5/6. Un tur bija tiešām daudzi šādi bērni. Domāju, kā vecāki var mierīgi kaut kur sēdēt, klačoties, uzticoties, ka bērni atskries paši atpakaļ, vai neuztraukties par to, ka starp tiem simtiem cilvēku, daudzi nav skaidrā prātā, vai kāds to bērnu “aizvilks” un pustumsā un ar visu to troksni neviens jau nemanīs.”

Kā liecina Valsts policijas (VP) sniegtā informācija ziņu aģentūrai Leta, tad katru gadu Valsts policija (VP) fiksē vairāk nekā 500 bērnu pazušanas gadījumu.

Tās ir situācijas, kurās bērni izgājuši no mājām, apmaldījušies vai nonākuši apstākļos, kas var apdraudēt viņu veselību vai pat dzīvību. Šādi gadījumi notiek ne tikai svētku dienās, bet arī ikdienā – un tos iespējams novērst, ja pieaugušie ir vērīgi un atbildīgi.

Bērnu drošība sākas ar vecāku rūpēm un uzmanību, turpinās ar kaimiņu līdzdalību, sabiedrības iesaisti un kopējo līdzatbildību. Ir dažādas situācijas, kad bērni palikuši vieni – bez pieaugušo klātbūtnes vai uzraudzības.

VP aicina nekad neatstāt bērnu vienu situācijās, kuras var kļūt bīstamas, kā arī regulāri pārliecinies, kur atrodas bērns un ar ko viņš ir kopā un runāt ar bērnu par drošību – mājās, pagalmā un sabiedriskās vietās.

