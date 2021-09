Pēc Izraēlas Veselības ministrijas datiem, šobrīd vairāk nekā trīs miljoni no deviņiem miljoniem Izraēlas iedzīvotāju ir saņēmuši “Pfizer” vakcīnas trešo devu. Foto: Nir Elias/REUTERS/SCANPIX

Valdis Bērziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Izraēla izvērš enerģisku kampaņu, piedāvājot koronavīrusa vakcīnu iedarbību pastiprinošas potes gandrīz katram iedzīvotājam, kas vecāks par 12 gadiem, jo šādu pieeju pamatojot arī ASV lēmums vakcinēt ar trešo poti gados vecus cilvēkus vai augstāka riska pacientus.

Atbalsta pote jau veikta trešdaļai valsts iedzīvotāju

Izraēlas ekspertu ieskatā, trešā pote, tā dēvētā pastiprinātājpote, kas jau veikta aptuveni trešajai daļai iedzīvotāju, ir palīdzējusi mazināt Covid-19 inficēšanās pēdējo vilni valstī. Izraēlas amatpersonas sagaida, ka ASV un citas valstis tuvākajos mēnešos paplašinās savu vakcinēšanas kampaņu, atzīmē aģentūra “Associated Press”.

“Šis lēmums apstiprināja rezultātus, ka trešā deva ir droša,” paziņojis Dr. Nadavs Davidovičs, Izraēlas Ben-Guri­ona universitātes sabiedrības veselības katedras vadītājs un valsts ārstu apvienības priekšsēdētājs. Viņaprāt, “šobrīd galvenais jautājums ir pacientu prioritizācija”.

Pasaules veselības organizācija (PVO) ir aicinājusi ieviest moratoriju atbalsta potei vismaz līdz šā gada beigām, lai vairāk cilvēku trūcīgajās valstīs varētu saņemt pirmās divas devas, taču Izraēlas amatpersonas uzskata, ka trešā pote ir tikpat svarīga saslimstības novēršanā. “Mēs apzināmies, ka pašreizējā vakcīnu nacionālisma sistēma kaitē mums visiem,” pavēstījis Dr. Davidovičs, kurš darbojas Izraēlas valdības ekspertu grupā. Viņaprāt, “problēma ir daudz plašāka par vienas valsts ietvariem”.

Izraēla izrāvās globālā vadībā jau šā gada sākumā, kad spēja vakcinēt vairākumu pieaugušo iedzīvotāju, noslēdzot darījumu ar firmu “Pfizer” par medicīnisko datu piegādi apmaiņā pret nepārtrauktiem vakcīnu sūtījumiem. Izraēla arī iepirka lielu daudzumu vakcīnu “Moderna” un “AstraZeneca”. Vairākums pieaugušo bija saņēmuši divas devas “Pfizer” vakcīnas jau līdz martam, saslimstības līmenim strauji krītoties un dodot valdībai iespēju atcelt gandrīz visus koronavīrusa ierobežojumus.

Taču jūnijā sāka izplatīties ļoti lipīgais delta variants. Izraēlas eksperti secināja, ka vakcīnas joprojām ir efektīvas, taču to iedarbība mazinās aptuveni piecus mēnešus pēc otrās devas saņemšanas. Jūlija beigās Izraēla sāka piedāvāt atbalsta potes riska pacientiem, tajā skaitā vecākiem par 60 gadiem. Pēc dažām nedēļām trešā pote tika piedāvāta plašākam iedzīvotāju lokam. Pēc Veselības ministrijas datiem, šobrīd vairāk nekā trīs miljoni no deviņiem miljoniem Izraēlas iedzīvotāju ir saņēmuši “Pfizer” vakcīnas trešo devu.

Atbalsta pote samazina saslimstības apjomu un smagumu

Pētījumā, kas pirms nedēļas publicēts žurnālā “The New England Journal of Medicine”, Izraēlas eksperti atzīmē, ka cilvēkiem, kas tika vakcinēti pirms pieciem mēnešiem, trešā pote paaugstināja vakcīnas efektivitāti, salīdzinot ar vakcinētajiem pacientiem, kas nebija to saņēmuši. Pētījumā bija apsekoti aptuveni viens miljons cilvēku, kam ir 60 vai vairāk gadu, secinot, ka atbalsta pote bijusi ļoti efektīva, samazinot gan saslimstības apjomu, gan slimības smagumu.

Dr. Šarons Preiss bija viens no Izraēlas Veselības ministrijas ekspertiem, kas pagājušajā nedēļā liecināja ASV Pārtikas un zāļu departamenta sēdē par trešās potes efektivitāti. Taču ASV regulators, atsaucoties uz datu trūkumu, lēma atbalsta potes neveikt visiem iedzīvotājiem, iesakot tās tikai cilvēkiem virs 65 gadiem un vecākiem, kā arī augsta riska grupās esošajiem.

Pēdējās nedēļās gados veco cilvēku saslimstība ar Covid-19 Izraēlā ir mazinājusies, jo daudzi no viņiem saņēmuši atbalsta potes, taču ir pieaugusi nevakcinēto personu saslimstība, intervijā AP paziņojis valdības ekspertu grupas vadītājs Dr. Rans Balicers.

Līdz 24. septembrim aptuveni 70% no 703 nopietnajiem Covid-19 gadījumiem bija starp nevakcinētajiem. Balicers atzīmējis, ka Izraēlai kā nelielai valstij ir maza ietekme vakcīnu globālajā sadalē, un tās loma varētu būt kā pasaules laboratorijai un zināšanu avotam citām valstīm. “Valstīm, kur vakcinācija jau veikta agrāk, vajadzētu sagatavoties vakcīnu sniegtās imunitātes samazinājumam, ziemai tuvojoties,” uzskata eksperts.

Vairāki eksperti atzīmē, ka ASV un Eiropas valstis par vairākiem mēnešiem atpaliek no Izraēlas vakcinēšanas kampaņas, un izsaka pieņēmumu, ka šīs valstis nākamajos mēnešos aktivizēs atbalsta potes kampaņu.

Britānija jau izvērš atbalsta potes kampaņu, piedāvājot trešo vakcīnas devu iedzīvotājiem, kas vecāki par 50 gadiem, un citām riska grupām.

PVO aicina pārtikušās valstis pagaidām atturēties no vakcīnas krājumu izlietošanas pastiprinātājpotei, kamēr daudzās trešās pasaules valstīs vakcinācija pret Covid-19 vēl pat nav sākta. “Jo ilgāk pastāv nevienlīdzība vakcīnu izlietojumā, jo plašāk izplatīsies un mainīsies vīruss, turpināsies sociālais un ekonomiskais kaitējums un saglabāsies augstāka varbūtība par jaunu vīrusa variantu izcelsmi, padarot vakcīnas mazāk efektīvas,” teikts PVO paziņojumā.