Kāds šobrīd ir iztikas minimums? Vai no tā vispār atkarīgi kādi pabalstu apmēri u. tml.? Daiga Ludzā

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktora vietniece Evija Kūla norāda, ka Latvijā no 1991. līdz 2013. gadam ik gadu un ik mēnesi tika aprēķināta iztikas minimuma groza vērtība vienam iedzīvotājam, bet kopš 2014. gada tā aprēķināšana tika pārtraukta, jo aprēķini tika balstīti uz 1991. gadā izstrādāto metodoloģiju, kas neatbilda mūsdienu sociālekonomiskajai situācijai un attiecīgi – iedzīvotāju minimālā patēriņa standartiem.

Jauna iztikas minimuma groza metodoloģijas izstrādei tika pasūtīts pētījums, un oktobra vidū pētnieki prezentēja izstrādāto aktuālo Mājsaimniecību relatīvo izdevumu (MRI) budžetu. Tas veidots no divām daļām – pārtikas groza un nepārtikas izdevumu kategorijām – un aprēķināts dažādiem mājsaimniecību tipiem atkarībā no to dzīvesvietas. MRI budžets katram mājsaimniecību tipam ir atšķirīgs, un viens vidējais rādītājs nav noteikts, jo summa neatspoguļotu vairuma Latvijas mājsaimniecību vajadzības.

Dažādiem mājsaimniecību tipiem dažādās dzīvesvietās summa var atšķirties vairāk nekā par 150 eiro mēnesī. Piemēram, MRI budžets vienam darbspējas vecuma cilvēkam Rīgā ir 423,27 eiro mēnesī, viena pensionāra mājsaimniecībai laukos – 362,41 eiro, bet ģimenei ar vienu bērnu vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kura dzīvo citā pilsētā, nevis Rīgā, 797,64 eiro mēnesī. Savukārt pārtikas groza vērtība svārstās no 75,22 līdz 154,46 eiro uz cilvēku (skatīt tabulā).

Ministrija norāda, ka šis MRI budžets izveidots, lai novērtētu esošo rīcībpolitiku adekvātumu un kalpos par atskaites punktu dažādu ar ienākumiem un izdevumiem saistītu rīcībpolitiku izstrādē, taču tam pagaidām nav tiešas korelācijas ar sociālo pabalstu apmēriem.