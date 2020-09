Foto: Pexels

Auns

Šodien tev nāksies izrādīt ne mazu aktivitāti, lai sasniegtu labus rezultātus. Pacenties attiecības nokārtot ar tiem cilvēkiem, ar kuriem tu vēlies nākotnē sadarbību.

Vērsis

Šī diena var tev dāvāt interesantas perspektīvas, it īpaši – profesionālajā jomā. Tam vajadzēs ne tikai vēlmi, bet arī “krampi”.

Dvīņi

Pacenties neuzkārt visus pienākumus uz citu cilvēku pleciem. Neformālā gaisotnē tev šodien ar citiem viss būs kārtībā, taču formāla gaisotne var radīt dažādas domstarpības.

Vēzis

Šodien tev viss izdosies. Nav izslēgts, ka kolēģi var “nočiept” no tevis kādas ģeniālas idejas, tomēr nedusmojies par to – tev, atšķirībā no viņiem, to nekad netrūkst.

Lauva

Izvirzi reālus mērķus, nemēģini lekt augstāk kā vari uzlekt! Mīlestībā tev var nākties vilties, taču labas perspektīvas būs draudzības jomā.

Jaunava

Profesionālajā sfērā šī diena gaidāma labvēlīga. Sastādi rīcības plānu un realizē to – tieši tik vienkārši.

Svari

Ja tev ir uzradies kāds jauns paziņa – patīkams pretējā dzimuma cilvēks, tu droši vari piekrist ar viņu doties, piemēram, vakariņās. Zvaigznes sola, ka starp jums kaut kas var izveidoties.

Skorpions

Pie jaunām iecerēm bez lielas nepieciešamības šodien ķerties nevajadzētu. Nāksies izdarīt dienas laikā vairākas izvēles. Dažas no tām liksies teju neiespējamā misija.

Strēlnieks

Veiksme kļūs par tavu pavadoni, ja tu būsi pietiekoši pacietīgs un nesāksi steidzināt notikumus. Paralēli mazām ķibelēm šodien tev nāksies risināt arī svarīgus un nozīmīgus jautājumus.

Mežāzis

Šis periods ir piemērots dažādām pārmaiņām tavā dzīvē, tāpēc droši uzsāc visu, ko jau sen vēlējies. Vari, piemēram, sākt ar kaut ko mazu un nelielu – piemēram, pārbīdīt mēbeles mājoklī.

Ūdensvīrs

Šodien tev būs viegli rast kopīgu valodu ar cilvēkiem, kas ir ap tevi, ieskaitot kolēģus un mājiniekus.

Zivis

Diena var būt atšķirīga no citiem. Liksies, ka tu ātri esi iztērējis savus spēkus. Nav izslēgts, ka tavā galvā dzims kāda ģeniāla ideja un tevi par to uzslavēs.