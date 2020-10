Foto: SHUTTERSTOCK

Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

“Manu dārzu apsēdušas žurkas, taču gribu, lai zied sīpolpuķes, vēlos arī pavairot skaistās šķirnes. Esmu dzirdējusi, ka vajag stādīt vēlāk, jo tad grauzēji nepagūst izēst sīpolus. Vai vērts stādīt plastmasas kurvīšos?” – jautā Brigita no Saldus.

Tagad nopirktās sīpolpuķes vajag tūliņ stādīt zemē. Tās jau tāpat ir pamatīgi cietušas ceļojuma laikā un kaltušas veikalu plauktos, vai dabūjušas mitrumu vai citu stresu. Jo īpaši nedrīkst kavēties ar lilijām – tām ir pēdējais brīdis doties zemē.

Tie, kuri gaida lielās atlaides veikalos, tulpes var pirkt un stādīt kaut vai ziemas vidū, ja zeme nav sasalusi. Tulpes ir vispacietīgākās salīdzinājumā ar citām sīpolpuķēm.

Iesaka sīpolus stādīt īsi pirms sala, lai žurkas sasalumā nepagūst gardumu aprīt, taču uz to nevar paļauties, jo ziema ar stabilu salu tā arī var nesākties.

Iepriekšējās siltajās ziemās žurkas nodarīja milzu postījumus.

Pavairojas slikti

Jāņem vērā, ka ir mazas cerības pavairot sīpolpuķes, kuru skaistie attēli rotā iepakojumus. Veikalos nopērkamie sīpoli ir paredzēti viena pavasara priekam. Pirmajā gadā ziedi būs izcili, arī otrajā uz tiem vēl var cerēt, bet vēlāk tie kļūst mazāki, šķirne izvirst. Tas tāpēc, ka audzētavās sīpoli tiek īpaši baroti un apstrādāti, lai vienreiz uzziedētu.

Dažkārt sīpolu izčākstēšanu noraksta arī uz žurku postījumiem, jo cilvēkiem grūti pieņemt domu, ka puķu sīpoli vairs nav tādi kā senākos laikos vecmāmiņu dārzos.

Meklē indētājus

Žurkas tiešām ir liela nelaime dārzos. Daļu sīpolu tās apēd, daļu savelk glabātavās. Grauzējiem mazāk garšo narcišu sīpoli, bet glabātavās tiek savilkti arī tie. Ar parastajām indēm nebūs līdzēts. Laba pieredze ir, izmantojot speciālās indes, ko var iegādāties ar Augu aizsardzības dienesta atļaujām. Ja tādas nav, var lūgt palīgā kādu dārzu ierīkošanas firmu. Jūtamu rezultātu cīņā ar žurkām var gūt, pieaicinot arī profesionālus deratizatorus. Turklāt jāņem vērā, ka ar viena veida indēm gudros grauzējus ilgstoši iznīdēt nevar. Žurkām veidojas imunitāte, un tās arī saprot, no kādām ēsmām labāk izvairīties.

Ērkšķu un stiklu likšana vai kodīgu vielu liešana žurku alās tikai piesārņos augsni.

Gatavo grozus

Mazdārziņu saimniekiem vislabākais variants ir stādīt sīpolus traukos, piemēram, plastmasas podos vai spainī, kam ar naglu izdurti caurumiņi. Taču pilnīgu drošību dod tikai metāla trauki. Labi, ja izdodas iegādāties stiepļu pinuma grozus ar maziem caurumiņiem (dažkārt amatnieki tirgos tos piedāvā). Stādāmās kastes var pagatavot arī pats, nopērkot sietu būvniecības preču veikalā. No metāla sieta saloka kastes un ierok dobēs. Kastēm nav jābūt skaistām, to galvenā vērtība ir drošība. Lilijām, kas jāstāda dziļi, var iegādāties biroja miskastes spaiņus no metāla sieta. Taču arī šīs stiepļu pinuma kastes jāizņem un jāpārbauda, vai nav sarūsējušas un kļuvušas viegli pārkožamas.

Pat ja žurka neatnāk, traukos kompakti stādīto puķu laukumi izskatīsies efektīgāk nekā reti izstādītie sīpoliņi pa visu dobi.

Glabā pagrabā

Sīpolpuķes droši var stādīt balkonu kastēs, lielos podos un pārziemināt pagrabā vai vēsā garāžā. Šāds variants piemērots populārajai metodei, kad sīpolpuķes – tulpes, hiacintes, narcises, krokusiņus – dēsta kārtām. Veikalos pat piedāvā sīpolpuķu komplektus, kuros augi grupēti pēc krāsām un augumiem.

Tomēr, lai būtu drošāk, arī šiem traukiem vajadzētu uzklāt sietu.

Podus vēl var ierakt zemē. Ja daļa paliek virspusē, to apber ar kūdru, kad tuvojas sals, jo pārāk bieza seguma kārta nav vēlama – sīpoli var izsust. Nevajadzētu bērt lapas, jo tajās ļoti patīk dzīvot pelēm.

Pavasarī noziedējušās sīpolpuķes ar visu augsni izceļ un pārliek dobē izraktā bedrē, lai turpina nobriest. Traukos atkal ieber augsni un stāda vasaras puķes.

Veikalā pirktajām sīpolpuķēm nav jāiziet aukstuma periods, jo tās jau ir sagatavotas ziedēšanai un var uzziedināt arī ziemā telpās.

Stāda mauriņā

Varbūt ir vērts sīpolpuķes stādīt mauriņā, jo tur žurku alu koncentrācija ir mazāka nekā jau ielabotās, irdenās dobēs. Lai nokļūtu pie katra stādījuma, grauzējiem krietni jānopūlas.

Taču jāņem vērā, ka sīpolpuķēm jāļauj nobriedināt sīpolu. Drīkst nopļaut tikai nodzeltējušas lapas, bet mauriņu pavasarī gribas sakopt agrāk. Straujāk lapiņas nokalst agrajām pavasara sīpolpuķēm – sniegpulkstenītēm, krokusiņiem u.c. Tās varētu stādīt parādes pusē mauriņā tuvāk mājām, bet tulpes, hiacintes un narcises – tālāk dārzā, kur tām ļauj iziet dabisko ciklu. Sīpolpuķu lapas, protams, var nopļaut arī tūliņ pēc noziedēšanas, ja katru rudeni stāda jaunas (izcila efekta iegūšanai tā arī būtu jādara).

Visgrūtāk ar sīpoliņiem var pavairot sniegpulkstenītes, jo sīpoliņi strauji izžūst un no veikalā nopirktās paciņas reti kaut kas izaug. Tās labāk pārstādīt ziedēšanas laikā ar visām lapām un pļaut tikai pēc to nodzeltēšanas.

Mazāk grauzēju postījumu var būt, ja sīpolpuķes stāda augļu koku apdobēs dārzā. Tas gan nav pietiekami drošs variants, ja noteikti vēlas redzēt jaunas, dārgas šķirnes ziedus.

Der zināt!

Populārie plastmasas groziņi nepasargā sīpolus no žurkām. Velti iztērēta nauda.

Žurkas savus kārumus puķu sīpoliņus – saož visur.