„Tesla” izpilddirektors Īlons Masks sociālajos medijos izraisīja vētru, uzrakstot, ka viņš varētu nomirt “noslēpumainos apstākļos”. Lai gan daži steidza secināt, ka viņš varētu baidīties no Klintoniem, šķiet, ka izpilddirektors, iespējams, atsaucās uz potenciāliem draudiem no Krievijas, vēsta ārzemju mediji.

“Ja es nomiršu mistiskos apstākļos, ir bijis patīkami jūs pazīt,” sociālo mediju platformā publicēja Masks, kurš ir arī SpaceX izpilddirektors un nesen iegādājās Twitter.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022