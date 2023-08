Foto: Unsplash

Ja gribi smaidīt un justies labi – izbeidz rīkoties kā pesimists! Horoskopi 20.augustam







Auns

Atver savas durvis dažādām iespējām, jo tās šodien pilnīgi noteikti pie tevis atnāks! Pats galvenais – nenoguli šo brīnišķīgo brīdi!

Vērsis

Tu šodien vari rēķināties ar jebkādu rīcības brīvību. Ja vien tu neesi visu dienu slaistījies, tad vakarā tu varēsi atpūsties.

Dvīņi

Šī ir ļoti labvēlīga diena tam, lai izveiktu dažnedažādus eksperimentus. Īpaši veiksmīgi būs visi, kas saistīti ar jaunu draudzību dibināšanu.

Vēzis

Viltus gājieni var pielikt treknu punktu jūsu attiecībām, pats galvenais ir nostiprināt to, kas jau ir un pacelt to jaunā līmenī. Neviens neteica, ka tas būs viegli. Pats galvenais ir uzticēties savam mīļotajam.

Lauva

Šī diena ir ideāli piemērota tam, lai dotos dažādos izbraucienos. Tev nav jāceļo tālu, lai tu justos vienreizēji labi.

Jaunava

Tas, ka šodien tu esi tendēts uz dažādām problēmām un sazvērestības teorijām, patiesībā tev nekādā veidā nepalīdzēs atgūt optimismu. Ja gribi smaidīt un justies labi – izbeidz rīkoties kā pesimists.

Svari

Nesēdi šodien pārāk ilgi pie vienas lietas, jo tu tikpat to nespēsi atrisināt pilnīgi. Dari visu, bet ar prātu un samērīgi!

Skorpions

Iespējams, ka tu esi sapratis to shēmu, kā “apaudzēt” sevi ar pārliecības sajūtu. Nav teikts, ka tas darbosies vienmēr, tomēr ir brīži, kad tas nostrādās pilnīgi noteikti. Turies pie tā!

Strēlnieks

Tu šodien būsi burtiski neatvairāms! Jebkurš vārds vai tava darbība apkārtējos cilvēkos izraisīs apbrīnu. Nekautrējies pieņemt komplimentus!

Mežāzis

Iespējams, ka šodien tev priekšā ir kāds ilgstošāks ceļojums. Esi gatavs ātri sakravāt koferus!

Ūdensvīrs

Šī diena tavā dzīvē var ienest dažādas pārmaiņas. Un šīm pārmaiņām obligāti nemaz nav jābūt vērienīgām. Pat, ja tu nomainīsi vannasistabā tikai dvieļus, liks tev pasmaidīt.

Zivis

Tu esi pārāk ātrs, un ar to tu kaitināsi apkārtējos. Tiesa, tā jau nav tava problēma – no vienas puses. Ja kāda lieta prasa ātru risinājumu, tad tu to spēj arī dot!