Foto: Unsplash

Brīnišķīga diena tev pašam un pārējiem, jo viņiem esi tu! Horoskopi 19.augustam Ieteikt







Auns

Ja vien ir iespēja – paņem brīvas dažas dienas. Tevi gaida grūts un smags darba periods. Tāpēc – jāuzkrāj spēki.

Vērsis

Tu šodien būsi vislabākajā formā. Viss tev izdosies tik labi kā cerēts un pat – vēl labāk. Tu viegli sasniegsi to, ko vēlies.

Dvīņi

Šodien tev būs reāla iespēja noķert to, ko palaidi iepriekš vējā. Pats galvenais – nešaubies par to, ko tu vēlies!

Vēzis

Piekrīti kompromisa risinājumam, jo tu šodien iegūsi daudz vairāk, nekā no tā zaudēsi. Bet, ja turpināsi ietiepties – nekas labs no tā visa nesanāks.

Lauva

Tev šodien var parādīties kāda lieliska ideja, bet sākumā tu baidīsies to realizēt. Lieki! Jo viss izdosies kā plānots.

Jaunava

Tavi plāni šai dienai var mainīties apstākļu ietekmē. Nāksies pacīnīties, lai atgrieztos uz vēlamā ceļa. Taču nepadodies!

Svari

Tu būsi lielisks, vislabākais šodien, un to redzēs arī apkārtējie! Brīnišķīga diena tev pašam un pārējiem, jo viņiem esi tu!

Skorpions

Nevienam šodien no tevis nebūs nekādu noslēpumu – un nevajadzētu domāt, ka tas ir labi, jo patiesībā tas būs ļoti apgrūtinoši. Nekādā gadījumā trešajām personām neizpaud to, ko kāds ir stāstījis tikai tev.

Strēlnieks

Tu būsi nedaudz norūpējies, un lielākā daļa problēmas būs ētiska – morāla rakstura. Esi prātīgs. Centies nesavārīt vēl lielākas ziepes.

Mežāzis

Ja tev paveiksies uzzināt to, ko tu sen jau vēlējies, proti to arī novērtēt, nevis uzskati to par pašsaprotamu. Pasaki par to paldies Visumam.

Ūdensvīrs

Iespējams, ka tu esi nokļuvis nepareizajā kompānijā. Bet tev ir pašam sava galva uz pleciem!

Zivis

Tu būsi kompānijas sirds un dvēsele – visi smaidīs un priecāsies tevi redzēt. Pārliecinies par to, ka netīšām kādu neaizvaino ar pārāk skarbu joku.