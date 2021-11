Foto: SHUTTERSTOCK

Kā rīkoties, ja tēvs nomirst, pirms nokārtota mantojuma lieta Ieteikt







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Kā rīkoties, ja vectēvs testamentā īpašumu norakstījis manam tēvam, bet viņš nenokārtoja nekādus dokumentus un pats devās mūžībā. Vai īpašums pienākas man, un kā rīkoties, lai noformētu to uz sava vārda? Esmu savam tēvam vienīgais bērns, un māte jau daudzus gadus ir mirusi. Pēteris K.

Ja ar testamentu personai novēlēts konkrēts īpašums, šādu novēlējumu sauc par legātu, bet to, kam tas novēlēts, – par legatāriju. Ja legatārijs nomirst, neizteicis, vai grib pieņemt legātu vai ne, tiesība to pieņemt vai to atraidīt pāriet uz viņa mantiniekiem.

Zvērināta notāre Arita Rateniece skaidro, ka šajā situācijā iespējami divi mantojuma lietas kārtošanas veidi.

Ja tēvs ir nomiris pēc sava tēva (testatora) un nav sācis kārtot mantojuma lietu, bet mazdēls vēlas to kārtot, izpildot vectēva novēlējumu, šajā gadījumā jākārto divas mantojuma lietas. Vispirms jākārto sava tēva mantojuma lieta, kur mantojuma sastāvā jānorāda vectēva ar testamentu novēlētais īpašums, bet pēc tam otra mantojuma lieta – uz vectēva atstāto mantojumu, kur mantojuma lietu kārtos mazdēls kā sava mirušā tēva, kuram par labu ir novēlējums, tiesību un saistību pārņēmējs.

Savukārt, ja mazdēls ir vienīgais dēls savam tēvam, un arī viņa tēvs, kuram par labu ir novēlējums ar testamentu, bija vienīgais bērns savam tēvam, un citu tuvāku radinieku viņu starpā nav, tad, iespējams, vienkāršāk un arī finansiāli izdevīgāk kārtot mantojuma lietu, mazdēlam kā likumiskajam mantiniekam tieši pieņemot vectēva atstāto mantojumu.

“Ņemot vērā, ka šajā situācijā vēl jāprecizē lietas apstākļi, iesaku personīgi vērsties pie zvērināta notāra, kurš praktizē tās apgabaltiesas darbības teritorijā, kur bija mantojuma atstājēja (vectēva) pēdējā de­klarētā dzīvesvieta, bet, ja tā nav zināma, – pēc mantojamās mantas atrašanās vietas,” iesaka notāre.