“Jā, sauciet droši mani par rasisti!” Pašā Rīgas centrā sieviete piedzīvojusi biedējošu incidentu ar migrantiem 168
Sociālajā tīklā “X” plašu reakciju izraisījis Gintas ieraksts par, kā viņa apgalvo, nepatīkamu un biedējošu incidentu Rīgas centrā vakarā. Notikumi risinājušies pašā pilsētas centrā – Latvijas Universitātes skvēriņā.
Sieviete raksta, ka viņai nācies saskarties ar migrantu “laipnību”. Pēc viņas teiktā, viens no vīriešiem sācis palaist rokas, bet otrs bijis gatavībā atkailināties.
“Cīnījos, līdz pieskrēja kāds vīrietis glābt,” raksta Ginta, piebilstot, ka vienmēr bijusi pret migrantiem. “Jā, sauciet droši mani par rasisti,” viņa raksta ieraksta noslēgumā.
Autore norāda, ka par notikušo plāno vērsties policijā. “Jā, rīt vērsīšos policijā. Nedrīkst klusēt!” viņa raksta, uzsverot, ka, viņasprāt, šādi gadījumi ir jāaptur.
Ieraksts īsā laikā izraisīja asu diskusiju. Daļa komentētāju sievietei izteica līdzjūtību un aicināja noteikti ziņot policijai. “Drausmas, obligāti raksti iesniegumu!” norādīja kāds komentētājs, pieminot arī citu, pēc viņa teiktā, līdzīgu gadījumu Rīgas centrā.
Vēl kāds komentētājs secināja, ka šādās situācijās sievietēm jādomā par pašaizsardzību. “Tātad jānēsā līdzi piparu gāze vai kas tamlīdzīgs,” viņš raksta.
Citi komentētāji uzsvēra, ka vispirms nepieciešama policijas iesaiste un oficiāla apstākļu noskaidrošana. Līdzās autores emocionālajam stāstam komentāros bija arī jautājumi — kas tieši noticis, vai ir aculiecinieki, vai notikuma vietā ir kameras un vai cietusī vērsīsies tiesībsargājošajās iestādēs.
Taču diskusija ātri pārauga arī daudz plašākā un asākā strīdā par migrāciju, drošību un situāciju Eiropā. Daļa komentētāju notikušo sasaistīja ar migrācijas politiku un Eiropas Savienību, aicinot stingrāk ierobežot ieceļošanu un pārtraukt “welcome” politiku.
Vairāki komentāri bija ļoti radikāli, un tajos izskanēja naidīgi izteikumi pret migrantiem un musulmaņiem. Daži lietotāji pat runāja par nepieciešamību veidot pašorganizētas patruļas, lai “ierādītu vietu” agresīviem cilvēkiem. Šādi aicinājumi gan ir bīstami, jo pašrocīga izrēķināšanās var novest pie vēl smagākām sekām.
Vienlaikus netrūka arī komentētāju, kuri autores pieredzi uztvēra kā brīdinājumu, ka sievietes pilsētā vakaros nejūtas pietiekami droši. “Latvijas ielām jābūt drošām,” aptuveni šādu domu pauda vairāki diskusijas dalībnieki, norādot, ka sievietēm nevajadzētu baidīties vakarā atrasties pilsētas centrā.
Šis ieraksts izgaismo divas ļoti jūtīgas tēmas vienlaikus. Pirmā — sieviešu drošība publiskā vidē un nepieciešamība neklusēt par uzmākšanos vai vardarbības draudiem. Otrā — sabiedrības reakcija uz migrācijas jautājumiem, kas šādās situācijās bieži kļūst ļoti asa un emocionāla.
Kamēr nav zināmi policijas secinājumi un notikuma faktiskie apstākļi, autores pieredze vērtējama kā viņas publiski izteikts apgalvojums par piedzīvoto.
Ja notikusi uzmākšanās, vardarbība vai draudi, svarīgākais ir nekavējoties vērsties policijā, pēc iespējas precīzi norādot vietu, laiku, personas pazīmes un iespējamos aculieciniekus. Tieši oficiāla izmeklēšana, nevis soctīklu dusmas, var noskaidrot, kas patiesībā notika.