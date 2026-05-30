“Par tādu naudu atradīsies vedēji.” Jundze brīdina par cilvēku vervēšanu migrantu pārvadāšanai 0
Rakstnieks un kultūras žurnālists Arno Jundze, komentējot situāciju uz Latvijas robežas, TV24 norāda uz vēl vienu drošības risku — cilvēku vervēšanu nelegālu migrantu pārvadāšanai. Viņš stāsta, ka sociālajos tīklos, tostarp TikTok, regulāri redzējis aizdomīgus piedāvājumus, kuros cilvēkiem tiek solīta liela samaksa par šādiem pakalpojumiem.
Jundzes ieskatā Latvijā varētu būt pietiekami daudz cilvēku, kuri finansiālu grūtību dēļ būtu gatavi riskēt un iesaistīties šādās shēmās. Viņš min, ka, ja par vienu braucienu tiek solītas vairākus tūkstošus eiro lielas summas, tas var kļūt par spēcīgu kārdinājumu cilvēkiem bez stabila ienākumu avota vai ar vecu transportlīdzekli.
Viņš uzsver, ka šāda situācija nav tikai migrācijas jautājums. Ja sistēma ļauj organizēt nelegālu cilvēku pārvadāšanu, tā teorētiski varētu tikt izmantota arī daudz bīstamākiem mērķiem, tostarp diversantu vai citu apdraudējumu pārvietošanai. Tāpēc, pēc Jundzes domām, problēmas saknes jāmeklē ne tikai uz robežas, bet arī pašā Latvijā — piedāvājumos, vervēšanas mehānismos un nepietiekamā to apkarošanā.
Jundze arī pievērš uzmanību nelegālo migrantu faktiskajam stāvoklim. Viņš norāda, ka cilvēki bieži tiek izmantoti kā prece — nogādāti līdz noteiktai vietai un, draudu gadījumā, pamesti. Latvijas klimatiskajos apstākļos uzturēšanās mežā bez piemērota apģērba, pārtikas un pajumtes var radīt nopietnas veselības problēmas.
Komentējot robežas fizisko aizsardzību, Jundze atgādina par savu pieredzi armijā, kur pie žogiem izmantoti sarežģīti stiepļu aizžogojumi, kuriem praktiski nav iespējams izkļūt cauri. Viņaprāt, būtu jāvērtē, vai līdzīgi efektīvi tehniskie risinājumi tiek pietiekami izmantoti arī Latvijas robežas stiprināšanā.
Kopumā Jundzes komentārs akcentē, ka robežas drošība nav tikai žoga vai kontroles punktu jautājums. Tikpat svarīgi ir apkarot nelegālās pārvadāšanas shēmas, identificēt vervētājus un samazināt iespējas cilvēkiem Latvijā iesaistīties darbībās, kas var apdraudēt valsts drošību.