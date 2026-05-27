VIDEO. “Sajūta, ka es neesmu Latvijā. Kas te notiek?” Šorīt uz musulmaņu svētku pasākumu Ķīpsalā plūda cilvēku straumes 4
Redakcijā saņēmām ziņu, kā arī vairākus video, ko pievienojam šim rakstam. Cilvēks Ķīpsalā novērojis neikdienišķu skatu, par ko publiskajā telpā ir ļoti maz informācijas.
Vīrietis, kurš no rīta gar Ķīpsalu devies ar velosipēdu uz darbu, dalās novērojumos: “Ap plkst.9.00, kad braucu tur garām ar riteni, pamanīju, ka uz Ķīpsalas izstāžu halli plūst garas trešo valstu pilsoņu straumes. Bija sajūta, ka es neesmu Latvijā. Kas te notiek?”
Viņš norāda, ka meklējis internetā informāciju, kas notiek, jo sajuties neomulīgi šajā kompānijā, taču ne Ķīpsalas izstāžu halles mājas lapā, ne citos interneta resursos neesot izdevies atrast, kas notiek.
Arī LA.LV pārliecinājās, ka Ķīpsalas izstāžu halles mājas lapā atrodas informācija par dažādiem bijušiem un vēl gaidāmiem pasākumiem, taču par šārīta pulcēšanos gan nekas nav rakstīts.
Kāds no halles darbiniekiem norāda, ka arī nav informēts, kas tur īsti notika, taču pulcēšanās esot bijusi uz īsu brīdi, pēc tam visi ātri izklīduši.
Turpinot informācijas meklējumus, atradām, ka Latvijas Islāma kultūras centrs bija izziņojis, ka 2026. gada 27. maijā plkst. 9.00 notiek Eid-ul-Adha svētku lūgšana Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Ķīpsalas ielā 8; ieeja bija no 8.00 un cilvēkiem lūgts ņemt līdzi lūgšanu paklājiņu.
Eid al-Adha ir viens no svarīgākajiem musulmaņu svētkiem — latviski to mēdz saukt par Upurēšanas svētkiem. Tas sakrīt ar Hadža jeb svētceļojuma uz Meku laiku. 2026. gadā tas iekrīt ap 27. maiju; dažādās valstīs datums var nedaudz atšķirties, jo tas saistīts ar Mēness kalendāru un mēness novērošanu.
Tāpēc arī tur bija tik daudz cilvēku — tā nebija ikdienišķa izstāde, bet kopīgā svētku lūgšana Latvijas musulmaņu kopienai.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!