Foto: Edijs Pālens/LETA
Foto: Edijs Pālens/LETA
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Visiem atvēra robežas un tagad cenšas sasmelt izlieto ūdeni? Jaunais Imigrācijas likums paredz būtiskus ierobežojumus 0

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LA.LV
13:02, 12. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Saeima lauza šķēpus par jauno Imigrācijas likumu, kurā būtiski pārskatīta līdzšinējā imigrācijas kārtība, lai stiprinātu migrācijas kontroli un vienlaikus izpildītu Eiropas Savienības normatīvu prasības. Citstarp, likums arī paredz ieviest trešo valstu pilsoņu skrīningu pie ārējām robežām un stingrākus vīzu piešķiršanas nosacījumus, vēsta 360TV Ziņas.

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Jaunais imigrācijas likums paredz būtisku valsts robežkontroles stiprināšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības datubāzēm, lai uzlabotu personu identificēšanu.

Turpmāk paredzēta stingrāka vīzu un uzturēšanās atļauju piešķiršanas kārtība. Būs tikai viena veida pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, piešķirot Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Savukārt termiņuzturēšanās atļaujas varēs piešķirt ārvalstniekam, kurš būs noslēdzis līgumu un veicis vismaz 150 tūkstošu eiro investīcijas uz vismaz pieciem gadiem. Papildus tam ārzemniekam valsts budžetā būs jāiemaksā 10 000 eiro. Par šo deputātu starpā izvērsās diskusijas.

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Vienlaikus noteiktas stingrākas integrācijas prasības sabiedrībā. Piemēram, apgūt latviešu valodu A1 līmenī, ja Latvijā uzturas vienu gadu. Vienlaikus augstskolām būs pienākums ziņot par ārzemju studentu neattaisnotiem kavējumiem jau pēc trim dienām, nevis pēc divām nedēļām, kā līdz šim. Savukārt atskaitītiem studentiem, ar atsevišķiem izņēmumiem, būs jāatstāj Latvija. Stingrāk regulēs arī ārvalstnieku nodarbinātību, palielinot atbildību darba devējiem.

Likumprojektu atbalstīja 65 parlamentārieši, bet pret balsoja 17 deputāti.
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