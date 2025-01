Foto: Shutterstock

Ja tev ir kāda no šīm 3 dzimumzīmēm, tu esi apveltīts ar īpašām spējām







Viduslaikos dzimumzīmītes dēļ sievieti varēja sākt uzskatīt par raganu un pat sadedzināt uz sārta. Un tikai tāpēc vien, ka viņai bija dzimumzīme neparastā vietā – apkārtējie to varēja uzskatīt par sātana zīmi. Mūsdienās uz dzimumzīmēm vērīgi skatās tikai dermatologi, tomēr interesanti uzzināt arī par senajiem aizspriedumiem, kas it kā norādot arī uz to, ka cilvēkam patiešām piemīt pārdabiskas spējas.

Lūk, kādas 3 dzimumzīmes kopš senseniem laikiem tiek uzskatītas par ļoti īpašām!

1. Dzimumzīmīte uz deniņiem

Cilvēkiem ar tādu dzimumzīmi esot neparasti attīstīta intuīcija. Šiem cilvēkiem būtu vērts biežāk ieklausīties savā iekšējā balsī, jo tā nekad nemelo. Tādi cilvēki pat varot paredzēt nākotni, viņi jūt atklāj melus un zina, ko domā viņa sarunu biedrs.