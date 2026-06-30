Jāgriež ziedi un zari pirtsslotām: dārza darbu kalendārs no 30. jūnija līdz 7. jūlijam 0
Ielūkojamies Mēness kalendārā. Kādiem dārza darbiem laiks labvēlīgs – kad kopt, sēt un stādīt, bet kad dārzu labāk netraucēt?
30.06.–1.07. Augļu dienas. Lasa ogas. Novāc gurķus, tomātus, kabačus. Skābē, konservē, gatavo ievārījumus. Normē ražu ābelēm, bumbierēm, plūmēm. Veic kopšanas un veidošanas darbus tomātiem un vīnogulājiem.
2 .–3 .07. Sakņu dienas. Dod papildmēslojumu glabāšanai paredzētajiem sakņaugiem. Sēj melnos rutkus un rudens šķirņu redīsus. Novāc agros kartupeļus un citus sakņaugus, ja nepieciešams tos kādu laiku uzglabāt. Novāc ziemas ķiplokus un sīpolus, novērtējot to gatavību.
4 .07. (līdz pusdienai). Nelabvēlīga diena. Ravē un pļauj nezāles. Apstrādā augsni nezāļainos laukos. Sakārto inventāru un glabātavas.
4. (no pusdienas)– 5 .07. Ziedu dienas. Griež ziedus un zarus pirtsslotām, vāc ārstniecības augus. Ievāc puķu un zālāju sēklas. Apgriež ziedošiem augiem sēklaizmetņus un neizskatīgos dzinumus. Novāc arī ogas un augļus, gatavo uzglabāšanai.
6 .–7.07. Lapu dienas. Laista augus un dod tiem papildmēslojumu. Pļauj jaunus zālājus un appļauj ganības. Apgriež skābenes un maurlokus. Cērp jaunus, skrajus dzīvžogus. Ražu vāc tikai tūlītejam patēriņa