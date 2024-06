FOTO: Shutterstock.com

Lai augi siltumnīcā neciestu no ūdens trūkuma… Praktiski ieteikumi pilienlaistīšanas sistēmas ierīkošanai







Vēlos ierīkot pilienlaistīšanas sistēmu siltumnīcai. Kā to izdarīt vispraktiskāk, lai nevajadzētu uztraukties par to, ka karstajā laikā augi cietīs no ūdens trūkuma? Jautā Jānis Rembatē.

Šļūtenes ūdensvadam…

Pilienlaistīšanas sistēmu var ierīkot vairākos veidos. Vienkāršākais risinājums, ja ir pie­ejams ūdensvads, kurā ir konstants ūdens spiediens, ir norasojamās šļūtenes (piemēram, Ecodrop). Tās aprīkotas gan ar pieslēgviedgabalu ūdensvadam (dārza laistīšanas šļūtenes savienojums), gan noslēgkorķi. 15 metru gara šļūtene maksās nedaudz vairāk par 12 eiro.

Tās darbības princips – ūdens pamazām sūcas cauri speciālam mikroporu materiālam, un tā paredzēta ierakšanai augsnē pie auga saknēm. Izmanto dzīvžogu, puķu dobju, dārzu un siltumnīcu augu laistīšanai, izmantojot tiešo sakņu mitrināšanu.

Lai sistēma darbotos, ūdensvadā jābūt 0,5–2 bar spiedienam. Šļūtene ir ilgmūžīga, un to varēs izmantot ilgāku laiku.

Tāpat, ja ir pieejams ūdensvads, var izmatot pilienšļūtenes ar dažādu ražību (2 vai 4 litri stundā). Tās pieejamas 40 metru garos gabalos, vienas līnijas garumam nevajadzētu pārsniegt 80 metru. Ūdens ražība līnijas sākumā gan būs nedaudz lielāka nekā tās beigās. Šādas šļūtenes metrs izmaksās ap 60 eirocenu. Pievienojot šļūtenes, būs nepieciešami to pieslēgšanai domātie savienojumi, kas jāiegādājas atsevišķi.

…un pašteces sistēmām

Ja siltumnīca ir pietiekami tālu no ūdensvada, var izmantot paštecei domātās pilienlaistīšanas sistēmas. Šajā gadījumā pie siltumnīcas vai mazdārziņa būs jāierīko tvertne ūdens uzkrāšanai un ūdensvada līnija jāvelk no tās.

Laistīšanai var izmantot speciālas polietilēna caurules, kurās ik pēc zināma attāluma iestrādāti caurumiņi. 25 metri šādas caurules maksās nedaudz vairāk par 20 eiro. Taču būs vajadzīgas arī polietilēna caurules ūdens pievadīšanai līdz tām, savienojumi un krāni. Iespējams arī iegādāties speciālus pilinātājus ar maināmu ražību, ko ierīko šādās caurulēs, pilinātājus caurules galā un krānus. Desmit pilinātāju komplekts maksās, sākot no pieciem eiro. Ar savienotājiem un trejgabaliem iespējams izveidot vēlamās konfigurācijas pilināšanas līnijas. Savukārt līdz siltumnīcai vai dobei ūdeni no tvertnes vislabāk pievadīt pa 32 mm diametra polietilēna cauruli.

Vēl viens no iespējamiem risinājumiem – kapilārās caurules. Tās nopērkamas, sākot no 17 centiem par metru. Arī tām būs vajadzīgi noslēgkorķi un krāni, un savienotāji ar pamata ūdensvada līniju. Katrs no tiem maksā, sākot no nepilna eiro.

Kapilārajās pilienlaistīšanas caurulēs iestrādāti caurumiņi 100 vai 200 mm attālumā cits no cita atkarībā no caurules modeļa. Šļūteni izvieto tā, lai caurumiņi būtu pēc iespējas tuvāk augam.

Būtisks tīrs ūdens vai filtrs

Jāņem vērā, ka laistīšanai ar pilienlaistīšanas sistēmām svarīgs tīrs ūdens vai jāierīko mehāniskā filtrēšanas sistēma, kurā iebūvēts 100 mikronu filtrs. Pretējā gadījumā sīciņās atveres ātri aizsērēs.

Iespējama ne tikai mehāniska, bet arī ķīmiska un bioloģiska aizsērēšana (aizaugšana ar aļģēm).

Kapilāro pilinātājcaurulīšu darba mūžs ir samērā īss – parasti dažas sezonas.