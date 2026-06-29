Jau šonakt! Pirmā vasaras pilnmēness maģija būs īpaši labvēlīga piecām zodiaka zīmēm 0
Naktī uz 30. jūniju debesīs uzmirdzēs šīs vasaras pirmais pilnmēness, ko dēvē arī par Zemeņu pilnmēnesi. Astroloģijā tas tiek uzskatīts par spēcīgu pārmaiņu, emocionālās attīrīšanās un jaunu sākumu laiku. Daudzi tic, ka tieši pilnmēness laikā noslēdzas iepriekšējie dzīves posmi un rodas iespēja piepildīt sen lolotus sapņus.
Lai gan pilnmēness enerģiju izjutīs visas Zodiaka zīmes, astrologi uzskata, ka piecām no tām gaidāms īpaši veiksmīgs periods. Dažiem pavērsies jaunas karjeras iespējas, citi saņems ilgi gaidītas ziņas vai sastaps cilvēkus, kuri būtiski mainīs viņu dzīvi.