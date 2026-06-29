Foto. pexels.com/Frank Cone

Jau šonakt! Pirmā vasaras pilnmēness maģija būs īpaši labvēlīga piecām zodiaka zīmēm 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
10:34, 29. jūnijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Naktī uz 30. jūniju debesīs uzmirdzēs šīs vasaras pirmais pilnmēness, ko dēvē arī par Zemeņu pilnmēnesi. Astroloģijā tas tiek uzskatīts par spēcīgu pārmaiņu, emocionālās attīrīšanās un jaunu sākumu laiku. Daudzi tic, ka tieši pilnmēness laikā noslēdzas iepriekšējie dzīves posmi un rodas iespēja piepildīt sen lolotus sapņus.

Veselam
Lietas, par ko seksā sapņo teju katrs vīrietis, taču kautrējas atzīt
Kokteilis
Vai nāve sūta priekšvēstnešus? Mistiskas pazīmes, kas brīdina par nelaimes tuvošanos
Lietas, ko ārvalstu tūristi apbrīno Latvijā – mēs paši pie tām jau esam pieraduši
Lasīt citas ziņas

Lai gan pilnmēness enerģiju izjutīs visas Zodiaka zīmes, astrologi uzskata, ka piecām no tām gaidāms īpaši veiksmīgs periods. Dažiem pavērsies jaunas karjeras iespējas, citi saņems ilgi gaidītas ziņas vai sastaps cilvēkus, kuri būtiski mainīs viņu dzīvi.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Ja notiek kāda ķibele, citi raud, bet šīs zodiaka zīmes nekavējoties steidz uz veikaliem, lai kliedētu bēdas
Veselam
Lietas, par ko seksā sapņo teju katrs vīrietis, taču kautrējas atzīt
Veselam
Neizskatās īpaši kārdinoši, bet ir ārkārtīgi veselīgi: 5 produkti, kurus jāiekļauj savā uzturā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.