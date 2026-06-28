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Neizskatās īpaši kārdinoši, bet ir ārkārtīgi veselīgi: 5 produkti, kurus jāiekļauj savā uzturā 0

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LA.LV
19:08, 28. jūnijs 2026
Veselam Uzturs

Mēs bieži izvēlamies ēdienus ar acīm. Jo krāsaināks, glītāks un apetelīgāks produkts izskatās veikala plauktā vai uz šķīvja, jo lielāka iespēja, ka tas nonāks mūsu iepirkumu grozā. Taču uztura speciālisti atgādina, ka ārējais izskats ne vienmēr atspoguļo produkta patieso vērtību.

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Daudzi no pasaulē vērtīgākajiem produktiem pēc izskata nav īpaši pievilcīgi. Dažiem ir savdabīga smarža, citiem neparasta tekstūra, bet vēl citi vienkārši neizskatās tik skaisti. Tomēr tieši šie produkti bieži vien satur daudz vitamīnu, minerālvielu un citu organismam svarīgu vielu.

Uztura speciālisti norāda, ka dažkārt cilvēki atsakās no ļoti vērtīgiem produktiem tikai tāpēc, ka tie šķiet nepievilcīgi. Tas īpaši attiecas uz produktiem, kurus bērnībā nav nācies bieži ēst vai kuri nav populāri sociālajos tīklos un reklāmās.

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Lūk, pieci produkti, kuri varbūt neiekaro skaistuma konkursus, taču to sniegtais labums veselībai ir iespaidīgs.

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