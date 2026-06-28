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Lietas, par ko seksā sapņo teju katrs vīrietis, taču kautrējas atzīt 0

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LA.LV
22:14, 28. jūnijs 2026
Veselam Dzīvesveids

Par vīriešu vēlmēm guļamistabā mēdz runāt skaļi un bravūrīgi, taču realitātē daudzi vīrieši par to, ko patiesībā vēlas, klusē. Ne vienmēr tāpēc, ka vēlmes būtu pārdrošas vai nepieņemamas. Bieži vien iemesls ir daudz vienkāršāks — bailes tikt pārprastam, izsmietam vai atraidītam.

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Attiecību speciālisti nereti norāda: guļamistabā lielākā problēma nav fantāzijas, bet gan nespēja par tām mierīgi un cieņpilni runāt. Vīrietis var izskatīties pašpārliecināts, bet tajā pašā laikā baidīties pajautāt kaut ko pavisam vienkāršu — vai partnerei patīk tas, kas notiek, vai viņa vēlētos vairāk iniciatīvas, maiguma, spēles vai tieši pretēji — mierīgāku tuvību.

Svarīgi gan uzreiz piebilst: nav tādas vienas vīriešu vēlmes, kas attiektos uz visiem. Cilvēki ir dažādi. Tomēr ir vairākas tēmas, kas attiecībās atkārtojas biežāk, nekā daudzi būtu gatavi atzīt skaļi.

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