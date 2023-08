Jauna sērga influenceru vidū – video filmēšana, braucot pie stūres, ar ko grēko pat sabiedrībā ļoti labi zināmi cilvēki. Policija reaģē kūtri Ieteikt







Anete Kuzņecova ir veselīga dzīvesveida influencere, kurai Instagram profilā @atkal_forma ir vairāk nekā 42 tūkstoši sekotāju, tieši viņa ļoti aktīvi iestājas pret sabiedrībā plaši izplatīto sērgu – video filmēšanu pie stūres.

“Es personīgi pazīstu vienu mammu, kura cieta avārijā. Braucot mašīnā bija arī viņas meitiņa, kura pēc šīs avārijas kļuva par invalīdi. Sadursmes brīdī mamma redzēja, ka šoferis, kas viņas auto ietriecās, skatījās telefona ekrānā. Viņa gan to nevar pierādīt, jo automašīnai nebija videoreģistratora, bet es zinu šo stāstu un tas manī ir pamatīgi iespiedies, tāpēc nesaprotu šo modi izmantot telefonu braukšanas laikā,” savu motivāciju pievērsties šai tēmai skaidro Anete.

Viņa piedzīvojusi vēl kādu situāciju, kas pārliecību vēl vairāk stiprinājusi: “Ar bērniem biju devusies uz lielveikalu, atgriežoties stāvlaukumā un ejot uz savu automašīnu, manai meitai sāka braukt virsū automašīna atpakaļgaitā. Paldies Dievam paspēju paraut meitu malā un pamanīju, ka braucēja skatās nevis atpakaļskata spogulī, bet gan savā telefonā. Kopš tā laika es nespēju skatīties, kā cilvēki pie stūres izmanto telefonus.”

Influencere arī piefiksējusi, ka šī ir jau kļuvusi par masveida problēmu. Braucot ikviens var pie luksofora pavērties apkārt – tur teju katrs šoferis izmanto mirkli, lai ieskatītos telefonā, par laimi, filmēšana pie stūres gan notiek retāk. “Visvairāk kremt, ka to dara satura veidotāji ar vārdu, kuriem ir daudz sekotāju, kuri šo sāk uztvert par normu,” sašutusi ir Anete.

Viņa arī noskaidrojusi, ka saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem automašīnā drīkst izmantot telefonu, ja tas ir ievietots turētājā, tā, piemēram, izmantojot tik populāro aplikāciju “Waze”, taču nedrīkst telefonu turēt rokās, jo tad tas jau ir likuma pārkāpums. Neatbildēts gan te paliek jautājums, cik ētiski ir filmēt, ja telefons ir ievietots turētājā, ja skatiens tāpat tam ir piesaistīts.











Influenceri stūrē

Kā reaģēt?

Sociālajos medijos daudzi cilvēki jau ir pamanījuši Anetes aktīvo iesaistīšanos šīs problēmas aktualizēšanā, tāpēc daudzi viņai sūta informāciju un video no kārtējiem influenceriem, kuri atkal filmē pie stūres. Anete nekautrējas un regulāri saviem aroda brāļiem un māsām sūta aizrādījumus, kam gan lielākoties seko jau prognozējama rīcība – viņa tiek nobloķēta. Uz vienas rokas pirkstiem ir saskaitāmi tie gadījumi, kad cilvēks pasaka paldies, jo pats neesot aizdomājies, cik bīstama ir viņa rīcība, kā arī sola turpmāk tā nerīkoties.

Sākotnēji visus šos video, kurus Anete pamanīja, viņa sūtīja arī policijai, kura nekādi uz tiem nereaģēja: “Reiz sadusmojos un jautāju viņiem, ko man darīt, lai viņi reaģētu. Saņēmu atbildi, ka man ir jāraksta iesniegums Latvija.lv, jānorāda, kur tas notika, kad, vadītāja vārds, uzvārds, automašīnas numurs. Protams, noskatoties video, es šādu informāciju iegūt nevaru, līdz ar to neko iesākt nevaru. Es gan spītīgi turpinu ietagot policiju pie ierakstiem, cerot, ka no tā ir kaut kāda jēga.”

Sods līdz 100 eiro

Lai noskaidrotu policijas viedokli par šo redzējumu, portāls LA.LV sazinājās ar Valsts policijas komunikācijas nodaļu. Policija norāda, ka auto vadīšana prasa pilnīgu koncentrēšanos uz ceļa. Dažādas blakus nodarbes novērš un samazina uzmanību, būtiski palielinot drošības riskus. Autovadītājiem ir jāatceras, ka viedierīču lietošana braukšanas laikā nav tikai laika kavēklis, šāda darbība var rezultēties ar kontroles zaudēšanu pār spēkrata stūri vai uzmanības novēršanu no apkārtējās ceļu satiksmes. Telefona lietošana braukšanas laikā rada lielu bīstamību un pakļauj riskam ne tikai sevi un līdzbraucējus, bet arī pārējos satiksmes dalībniekus.

Ieskicējot sodu sistēmu, tiek norādīts: “Par tālruņa, piezīmjdatora, planšetdatora vai viedierīces lietošanu, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā, izņemot gadījumus, kad tālruni, piezīmjdatoru, planšetdatoru vai viedierīci izmanto brīvroku režīmā, piemēro naudas sodu velosipēda vai elektroskrejriteņa vadītājam no divām līdz sešām naudas soda vienībām, bet cita transportlīdzekļa vadītājam — no piecām līdz divdesmit naudas soda vienībām, kas ir no 25 līdz 100 eiro.”

Vaicājām policijas pārstāvjiem arī to, kā tad rīkoties, ja pamanām kādu lietojam telefonu pie stūres. Atbildē sadzirdam ko līdzīgu, kā uzzinājusi arī Anete: “Gadījumos, ja tiek fiksēts, ka kāds lieto braukšanas laikā viedierīci, par to var ziņot policijai, zvanot pa tālruņa numuru 110, vai arī ja ir video/foto pierādījumi, tad var rakstīt iesniegumu, klāt pievienojot informāciju ar datumu, laiku, vietu un automašīnas numurzīmi.”

Uzzinām arī, ka Valsts policija iespēju robežās veic visu ceļu satiksmes dalībnieku uzraudzību, tai skaitā kontrolē, vai tiek ievēroti ceļu satiksmes noteikumi. Policija viedierīču izmantošanu kontrolē gan ar darbinieku ekipāžām, gan tehnisko līdzekļu palīdzību – transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar 360 grādu kameru sistēmu. 2022. gadā par viedierīču izmantošanu braukšanas laikā Valsts policija uzsāka 2818 administratīvā pārkāpuma procesus.

Varbūt nav nemaz tik traki?

Ja reiz sabiedrībā šo tēmu apspriež tik maz, tad varbūt tas nemaz nav tik bīstami? Tā ironiski gribas vaicāt. Taču Latvijas un starptautiskie satiksmes drošības eksperti apliecina, ka 20%–30% no visām autoavārijām ir saistītas ar mobilā telefona lietošanu pie stūres. Mūsdienās šī paraduma bīstamību pielīdzina pat braukšanai pie stūres dzērumā.

Dažādu valstu pētījumi liecina, ka, lietojot telefonu auto vadīšanas laikā, autovadītājs nespēj uztvert līdz pat 50% satiksmē notiekošā, tostarp gājējus, ceļa zīmes un sarkano gaismu luksoforā. Turklāt autovadītājiem, kuri braukšanas laikā lieto mobilo tālruni, pastāv četras reizes lielāka iespēja iekļūt avārijās, gūt ievainojumus vai piedzīvot letālu iznākumu.

LA.LV sazinājās arī ar Ceļu satiksmes drošības direkciju, kur norāda: “Telefona lietošana pie stūres daļai braucēju šķiet salīdzinoši viegls un nevainīgs satiksmes noteikumu pārkāpums. Taču šīs ilūzijas ir maldīgas – cilvēki nespēj vairākas lietas darīt vienlaikus. Ja runājam pa telefonu, vairs neesam spējīgi visu uzmanību pievērst ceļam un braukšana noris “autopilota” režīmā.

CSDD kampaņas laikā pirms pāris gadiem tika veikts eksperiments auto simulatorā un tā rezultāti parādīja, ka telefona lietošana auto vadīšanas laikā būtiski novērš uzmanību – pat nemanot iespējams palielināt ātrumu, pabraukt garām krustojumam, iebraukt citā braukšanas joslā/grāvī vai pat izraisīt avāriju. Viens zvans, SMS vai ziņu lentes caurskatīšana var beigties traģiski. Interesanti, ka par sevi un savām prasmēm pārliecinātie šoferi, brauciena laikā saņemtā zvana iespaidā neapzināti palielināja ātrumu, kā arī biežāk pieļāva kļūdas, kas liecina par neuzmanību.

Bieža viedierīču lietošana rezultējas kā kontroles zaudēšana pār spēkrata stūri, dreifēšana jeb peldēšana starp joslām, ātruma pārsniegšana vai tieši otrādi – pārlieku lēna braukšana un neiekļaušanās plūsmā.

Neuzmanīgu braukšanu var klasificēt 3 veidos – vizuāla neuzmanība – acu novēršana no ceļa; fiziska neuzmanība – roku noņemšana no stūres; kognitīva neuzmanība – koncentrēšanās zudums, domu novēršana no auto vadīšanas. Telefona lietošana pie stūres atbilst ikvienam neuzmanīgas braukšanas veidam.”

Te vietā arī CSDD atgādinājums par to, ko katram šoferim vajadzētu izdarīt pirms sēsties pie stūres: “Lai mazinātu avāriju skaitu, kuru iemesls acīmredzami ir šoferu neuzmanība, aicinām ikvienu autovadītāju ievērot vienkāršus soļus drošākam braucienam – sagatavoties ceļam pirms braukšanas uzsākšanas, nevis tās laikā:

• Sākt ar mašīnas tehniskā stāvokļa izvērtējumu.

• Tad iesēsties, piesprādzēt drošības jostu, ievadīt brauciena galamērķi navigācijas lietotnē.

• Ja nepieciešams, apēst sviestmaizi, izdzert kafiju un veikt neatliekamu tālruņa zvanu pirms braukšanas uzsākšanas, jo šādu šķietami nevainīgu ieradumu braukšanas laikā atmešana tik tiešām ievērojami var samazināt iespējamību iekļūt ceļu satiksmes negadījumā.”

Mūsu kopīgā atbildība

Skaidrs, kad brīžos, kad vienkāršs situācijas risinājums nav saskatāms, atliek cerēt uz sabiedrības domāšanas maiņu un arvien vairāk cilvēku iesaistīšanos, paužot savu viedokli pret šo mūsdienu sērgu.

Arī Anete sola neapstāties: “Ar vienu juristi kopā mums ir doma iesniegt iniciatīvu Manabalss.lv un panākt, lai personas varētu saņemt administratīvo sodu, arī tikai pamatojoties uz sociālajos medijos publicētiem video un uzskatot tos par pietiekamiem pierādījumiem. Ir skaidrs, ka mēs, satura patērētāji, nevaram iegūt tik detalizētu informāciju, kādu pieprasa policija, lai rīkotos.

Skaudrākais, ka potenciāli no šādiem bezatbildīgu satura veidotāju gājieniem var ciest nevainīgi cilvēki, kas ievēro ceļu satiksmes noteikumus. Tās var būt pāris sekundes, kas var mainīt paša filmētāja vai citu cilvēku likteni. Man tas nešķiet normāli, tāpēc turpināšu par to runāt un rakstīt.”

Arī portāls LA.LV sekos līdzi influenceru aktivitātēm un pievērsīs šai tēmai uzmanību, turpinot informēt plašāku sabiedrību un stipri vien cerot, ka pa visiem kopā mums var izdoties pamazām situāciju vērst par labu.