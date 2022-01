Foto: TASS/Scanpix/LETA

Jaunu Covid-19 gadījumu skaits turpina pieaugt, miruši desmit sasirgušie







Trešdien Latvijā konstatēti 2566 jauni Covid-19 gadījumi un reģistrēti desmit ar šo slimību sasirgušo nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā palielinājies no 1010,1 līdz 1079,9 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Pēdējo reizi šis rādītājs pārsniedza 1000 robežu 16.novembrī.

No visiem trešdien reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 968 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 1598 bija vakcinēti.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, seši – vecumā no 80 līdz 89 gadiem, divi – vecumā no 90 līdz 99 gadiem. Mirušo vidū seši bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt četri – vakcinēti.

Līdz šim kopumā Latvijā reģistrēti 4700 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 16 854 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 15,2%.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās 14 dienās ir 20 444 cilvēki, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem. Pēdējo reizi šis rādītājs pārsniedza 20 000 robežu 16.novembrī.

Latvijā inficēšanās ar Covid-19 līdz šim kopumā laboratoriski apstiprināta 295 961 cilvēkam.

Kā vēstīts, Latvijas slimnīcās trešdien ievietoti 72 Covid-19 pacienti, savukārt 57 sasirgušie izrakstīti, kopējam pacientu skaitam stacionāros pieaugot no 569 līdz 575 pacientiem, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

No stacionētajiem pacientiem 494 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, savukārt 81 pacients – ar smagu slimības gaitu.

Kopumā līdz šim no slimnīcām Latvijā izrakstīti 24 120 Covid-19 pacienti.