"Mani ļoti satrauc tas, ka nesaprotam atšķirību starp "vakcinēts" un "pasargāts"!" Epidemioloģe neizpratnē par valdības lēmumu







Latvijas valdības lēmums, kas ļaus klātienē strādāt cilvēkiem, kas ir vakcinēti, taču nav saņēmuši balstvakcīnu pret Covid-19, rada neizpratni, intervijā žurnālam “Ir” sacījusi epidemioloģe, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore Liliāna Civjāne.

“Mani ļoti satrauc tas, ka nesaprotam atšķirību starp “vakcinēts” un “pasargāts”. Cilvēks, kas ir vakcinēts, bet nav saņēmis balstvakcīnu, nav pasargāts!” paziņojusi eksperte.

Viņas skatījumā, politiķi “mēģina spēlēties ar antivakseriem, lai tikai nebūtu protesti, lai tikai nespļautu virsū”. “Šobrīd saka – ierobežojumi tiks pagarināti. Kādi ierobežojumi? Mums nemaz nav tādu īstu ierobežojumu,” turpinājusi Civjāne, pieļaujot, ka pielaidīgākus lēmumus diktējot arī Saeimas vēlēšanu tuvošanās.

Lūgta skaidrot, vai Covid-19 omikrona variants ir maigāks nekā delta, epidemioloģe uzsvērusi, ka izvairītos lietot vārdu “maigāks”, lai arī esot taisnība, ka omikrons mazāk skar plaušu sistēmu, retāk veidojas pneimonija.

“Droši vien mirstība pneimonijas dēļ būs mazāka,” pieļāvusi eksperte, “bet šis vīruss ātri vairojas, līdz ar to, ja no liela cilvēku daudzuma ņemam x procentus, tas joprojām ir tikpat daudz kā no mazāka cilvēku kvantuma mazāks procents. Tātad pastāv liela varbūtība, ka slimnīcās joprojām būs daudz smagi slimu cilvēku.”

Kā atzīmējusi Civjāne, arī no omikrona varianta iespējams tā dēvētais garais Covid-19, kas skar visas organisma sistēmas. “Tāpat kā delta variants, tas rada multisistēmu iekaisuma sindromu bērniem un rada dažādas veselības problēmas pārslimojušiem pieaugušajiem. Gribu uzsvērt – arī tie, kuri slimo viegli, līdz pat 50% gadījumu izjūt ilgstošas slimības sekas jeb tā saukto garo Covid-19.

Turklāt atklājas, ka to ir arvien vairāk: neiroloģiskas, psihiskas, psiholoģiskas. Jāsaprot, ka šī ir multisistēmu slimība, kas skar visu organismu. Gadu pēc kovida izslimošanas ir paaugstināts insulta un infarkta risks. Ir pētījumi, kas parāda – pārslimošanas rezultātā simptomu skaits ar laiku palielinās. Tas nozīmē, ka tikko izslimojušam cilvēkam var šķist – slimība nekādas sekas nav atstājusi. Bet, paiet pusgads, un pēkšņi parādās viena, otra, trešā saslimšana,” sacījusi speciāliste.