Foto: Adobe stock

Trimmeris ir neatsverams palīgs ikvienā dārzā un pagalmā – ar to iespējams ērti piekļūt vietām, kur zāles pļāvējs jo izdarīt nespēj.

Vai zini, kurš no neskaitāmajiem trimmeru modeļiem vislabāk iederēsies Tavā dārzā? Ja atbilde uz šo jautājumu Tev vēl nav skaidra, esi nonācis pareizajā vietā!

Dažādi trimmera veidi dažādām vajadzībām

Jāsāk ar to, ka pieejami trīs dažāda veida trimmeri – benzīna, elektriskie un akumulatora.

Benzīna trimmeru galvenā priekšrocība ir to lielā jauda, kā arī iespēja darboties neatkarīgi no tuvākās rozetes atrašanās vietas vai akumulatora uzlādes līmeņa.

Jārēķinās gan, ka benzīna modeļi ir smagāki, skaļāki, prasa rūpīgāku apkopi, kā arī parasti ir dārgāki.

Elektriskais trimmeris ir lēts un kluss, taču piemērots piemājas dārza apkopšanai, jo vienmēr prātā nāksies paturēt to, kur atrodas trimmera vads.

Arī to jauda nav pati lielākā, tāpēc biezākus krūmus vai leknu, garu zāli ar šādu trimmeri nopļaut būs ļoti grūti vai neiespējami.

Foto: Adobe stock

Trimmeris ar akumulatoru ir elastīgāks risinājums par elektrisko trimmeri, jo Tev nevajadzēs uztraukties par to, kur atrodas vads, kā arī tas būs klusāks par benzīna trimmeri.

Tāpēc šāda veida trimmerus būtībā varam saukt par zelta vidusceļu. Jauda, svars un cena jau būs atkarīga no konkrētā modeļa.

Svarīgs aspekts – griešanas jeb pļaušanas diametrs

Trimmeriem tiek norādīts diametrs, kādā tie veic pļaušanu jeb griešanu. Jo šis diametrs lielāks, jo ātrāk būs iespējams nopļaut lielāku platību.

Mazākam pļaušanas diametram savukārt ir kāds cits būtisks pluss, proti, ar to iespējams ērtāk piekļūt šaurām un grūti aizsniedzamām vietām.

Lietošanas ērtumam ir ļoti liela nozīme

Ja ar trimmeri grasies pļaut vairāk par dažām stundām gadā, svarīgi, lai to izmantot būtu ērti un vienkārši. To, cik ērti būs izmantot trimmeri, ietekmē vairāki aspekti:

● Svars – jo lielākas trimmera svars, jo grūtāk ar to būs pļaut. Tomēr, no otras puses, jo jaudīgāks trimmeris, jo vairāk tas parasti sver;

● Roktura forma – plašāku teritoriju kopšanai labāk derēs trimmeri ar U veida rokturi, savukārt D veida rokturi ir kompaktāki;

● Kāta veids – ar izliektu kātu būs ērtāk darboties ilgstoši, savukārt taisns kāts ļauj ērtāk piekļūt grūti aizsniedzamām vietām.

Lai saprastu, vai konkrētais trimmera modelis ir Tev piemērots, to vajadzētu pamēģināt arī veikalā. pievēršot uzmanību gan tā svaram, gan rokturim, kātam un pārējiem parametriem.

Un kā ar komplektāciju?

Foto: Adobe stock



Lai ar trimmeri varētu darboties ātri, ērti un efektīvi, var būt nepieciešama plecu siksna, kā arī dažādi uzgaļi, kas piemēroti atšķirīgiem apstākļiem, piemēram, zāles pļaušanai un zaru apgriešanai.

Strādājot ar trimmeri ilgāku laika periodu, neiztikt arī bez pleca siksnas, savukārt drošībai nepieciešama ķivere ar sejas aizsargu.

Bieži vien trimmera komplektācijā ir iekļauti dažādi papildu piederumi un aksesuāri, līdz ar to tos nevajadzēs meklēt un iegādāties atsevišķi.

Trimmeris nebūt nav vienīgais noderīgais palīgs dārza un pagalma iekopšanā.

