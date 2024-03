Ilustratīvs attēls. Foto: Freepik

Maltā gaļa ir viens no produktiem, ko var uzglabāt saldētavā. Tu, visticamāk, to sasaldē pilnībā vai porcijās. Bet šī metode nav īpaši praktiska, it īpaši, ja tev kaut kas ātri jāpagatavo. Pat ar dažādu virtuves viltību palīdzību atkausēšanas process prasa zināmu laiku.

Lai vienkāršotu uzdevumu, vari izmantot kādu vienkāršu veidu, kā sasaldēt malto gaļu. Katrā mājā ir ledus formiņas, kas ļoti bieži netiek lietotas. Bet maltās gaļas sasaldēšanai tās lieliski noderēs.

Plastmasas forma

Ja tev ir standarta ledus formiņa, tad izmanto pārtikas plēvi. Apsedz formiņu ar plēvi un katru šūnu blīvi piepildi ar malto gaļu. Tas palīdzēs viegli izņemt gaļas gabaliņus. Virsū uzklāj plēvi un liec saldētavā.



Silikona forma

1. Vislabāk ir izmantot silikona formas, tās nav jāpārklāj ar plēvi. Vienkārši piepildi formu ar malto gaļu, ievieto maisiņā un ieliec saldētavā.

Šādas ledus paplātes ir labas ar to, ka tām ir dažādas formas. Tavs bērns ar lielu prieku notiesās zupu ar frikadelēm zvaigznes vai sirds formā.



2. Ļoti ērti ir sasaldēt malto gaļu šūnveida formā. Šūnas atrodas tuvu viena otrai, kas nozīmē, ka šāda ledus paplāte ir ietilpīgāka.

3. Līdzīgā veidā tu vari sasaldēt kotletes. Sagatavo maltās gaļas masu pēc savas iecienītās receptes. Ja pievieno sīpolus, noteikti tos vispirms apcep.

Paņem kēksiņu cepamtrauku un piepildi to ar vajadzīgo daudzumu maltās gaļas. Nosedz ar foliju un uz stundu ievieto saldētavā. Pēc tam pārliec saldējamā traukā.



Šī maltās gaļas sasaldēšanas metode ir ļoti ērta. Tādējādi tu varēsi ātri un bez liekām pūlēm izcept kotletes vai pagatavot zupu. Maltajai gaļai pievieno garšvielas, un kubiņus vari iemest verdošā ūdenī, neatkausējot.

