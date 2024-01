Kā uzziedināt amarilli

4 svarīgi priekšnosacījumi, lai amarillis uzziedētu Ieteikt 13







Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Ir nopērkami skaisti amariļļi. Kā tos pareizi iestādīt un audzēt? Man uzzied tikai vienu gadu. Tad paliek arvien mazāki un mazāki.” – jautā Zane Rīgā.

“Tie amariļļi, kurus iegādājas veikalos no ārzemju firmām vai no vietējiem audzētājiem, jau ir izgājuši vajadzīgo miera periodu un sagatavoti ziedēšanai, tādēļ pirmajā gadā zieds būs. Taču pēc tam viss atkarīgs no auga saimnieka prasmes sīpolu sagatavot jaunai ziedēšanai,” skaidro amariļļu audzētājs un sīpolpuķu kolekcionārs Jānis Dukaļskis.

Jānis Dukaļskis ar ar amarilli ‘Marilyn’. Foto: no privātā arhīva

Amariļļus var iegādāties jau iestādītus podiņā vai vienkārši iepakotus maisiņā. Kad sīpols iegādāts, izlemj, kad to vēlas uzziedināt. Ziedēšanai sagatavotie sīpoli izdzen ziedu aptuveni pēc mēneša. Tātad, ja sīpolu vēlas redzēt pārtopam par ziedu pēc mēneša, tad to tūliņ liek podiņā ar augsni. Ja grib uzziedināt vēlāk, tad var paglabāt sausā, pavēsā vietā (ieteicams ap 6 ºC, taču derēs arī 10–13 ºC siltums).

Ja nopirktajam sīpolam jau veikalā paspraucies pumpurs, to tūliņ liek siltā, gaišā vietā uzziedināt.

Stāda augsnē

Amarilli stāda sīpolam attiecīgi piemērota izmēra podiņā. Tam jābūt kādus 3 cm platākam (attālums starp poda malu un sīpolu). Kolekcionārs saviem amariļļiem augsni sagatavo pats. Tās sastāvā ir tādas augu delikateses kā ozollapu komposts, grants. Taču derēs arī veikalos nopērkamie universālie substrāti. Ir nopērkamas arī speciāli amariļļiem piemērotas telpaugu augsnes. Svarīgi, lai substrāts būtu pietiekami irdens, ūdens un gaisa caurlaidīgs. Nedrīkst sīpolu augsnē ielikt pārāk dziļi. Augsnei virspusē jābūt vismaz pusei vai 2/3 no sīpola.

Kad amarilli sāk modināt, ūdeni vēlams liet uz apakštasītes, nevis ap pašu sīpolu. Lieks mitrums rosina slimību attīstību. Kad saules vairāk un laiks siltāks, var laistīt drošāk. Piemēram, selekcionārs savus sīpolus modinās un gatavos stādīšanai un realizācijai tikai pavasara plaukumā.

Pirmie parādās ziedpumpuri, pēc tam lapas. Amariļļu kātiem mēdz būt noturības problēmas, sevišķi, ja zieds liels un pildīts.

Lai balstītu kātu, blakus sīpolam iesprauž glītu bambusa nūjiņu. Nostiprina ar mīkstu auklu vairākās vietās.

Meklē resnāko

Jo lielāks sīpols, jo lielākas izredzes, ka tas nākamgad uzziedēs atkal. Tādēļ veikalā ieteicams izmeklēt pašu dūšīgāko. Amariļļu audzētājs skaidro, ka tie sīpoli, kas nopērkami veikalā, nemaz nav uzskatāmi par lieliem (kaut parastajam pircējam tā šķiet). Lielākoties tirgo sīpolus, kas pirmajā gadā noteikti uzziedēs un cenu ziņā atbilst tai kategorijai, par cik pircēji tos gatavi iegādāties. Taču šiem sīpoliem nākamajam ziedēšanas gadam var nepietikt spēka. Selekcionāram nācies darboties pat ar 30–40 cm diametra sīpoliem. Tie gan noteikti spēs dot uzreiz divus trīs ziedkātus vairākus gadus pēc kārtas, taču tie arī maksā dārgi.

Iznes dārzā

Kad puķe noziedējusi, to pavasarī pēc salnām izliek ārā. Podiņus ar lapām novieto vispirms paēnā, lai augs aprod ar sauli, pēc tam pārvieto gaišākā vietā. Svarīgi šajā periodā amarilli neiekaltēt. Spēkam var dot kādu no šķidrajiem mēslojumiem, piemēram, Vito.

Sīpoliem tīri labi patiktu, ja pēc iznešanas ārā tos pārstādītu dobē. Taču audzētāja pieredze liecina, ka tad tiem saaugs tik mežonīgas saknes, ka būs grūti izrakt un vajadzēs milzīgu podu pārstādīšanai. Atstājot augus podā arī vasarā, tos ir vieglāk kopt.

Ja augu daudz, podiņus ērti salikt kopā vienā kastē, lai ērti izcilāt un neaizmirstas kādu apliet.

Laiž gulēt

Lai amarillis skaisti uzziedētu, tam noteikti vajadzīgs miera periods. Atkarībā no šķirnes tas ir 100–120 dienu ilgs.

Kad rudeņi bija agrāki, puķi sāka laist miera periodā jau augustā. Tagad aukstais gadalaiks pavirzījies tālāk un augam var ļaut padzīvot ar lapām ilgāk – līdz septembra vidum. Protams, tas nedrīkst ciest salnās. Tad pārtrauc laistīt un ļauj nokaltēt lapas, sīpolam uzsūcot no tām barības vielas un tad dodoties dusā. Kad lapu vairs nav, augu nelaista un uzglabā vēsā, sausā, vēlams tumšā vietā.

Neziedējušos vai atdalījušos jaunos sīpolus (zem Ø10 cm) pirmajā ziemā nelaiž guļā, bet kopj kā visus telpaugus.