Iesaka dārzniece: februāris – piemērots laiks piparu sēšanai







“Esmu iepirkusi dažādas aso piparu sēklas. Taču man vienmēr ir problēma – ja iesēju pārāk agri, tie izstīdz, vēlāk – nepagūst ienākties,” – jautā Zane Aknīstē.

“Asajiem pipariem, līdzīgi kā tomātiem, ir šķirnes ar agrāku un vēlāku ražas ienākšanās laiku. Tās, kurām no sējas līdz ražai vajag vairāk laika, jāsēj jau janvāra beigās. Mazdārziņā to var darīt arī februāra sākumā,” teic Saiva Bražūne no ģimenes saimniecības Neslinko.

Savukārt tās šķirnes, kurām stādi izaug un sāk ražot agrāk, var sēt kopā ar agrākajiem tomātiem – februāra beigās, marta sākumā.

Tas, cik lēni attīstās stāds, parasti norādīts uz sēklu paciņas. Pērkot no kolekcionāriem, izdevīgi pajautāt sēklu tirgotājam. Uz iepakojuma arī var būt norādīts, vai tā ir viegli vai grūti audzējama šķirne. Tas grūtums parasti tiek attiecināts uz agri sējamiem pipariem, ar kuru stādiem ilgi jāauk­lējas. Svarīgi agri iesēt tos, kam ir liels augums.

Vienkāršāk, protams, izaudzēt asos piparus, kuri aug straujāk.

Jo savlaicīgāk iesēj, jo pilnīgāk vasaras beigās pagūs ienākties raža. Siltumnīcā asie pipari ienākas agrāk, turklāt zem seguma var pagarināt augšanas laiku. Stādīšanai āra dobēs labāk der agrākie pipari – tie, kuri izaug un nobriest straujāk.

‘Jelokija’ Foto: Inita Šteinberga

Pirmos sēj vēlos piparus, jo stāds aug ilgi: ‘Habanero’, ‘Jelokija’ u.c.

‘Auna rags’ Foto: Inita Šteinberga

Kopā ar tomātiem sēj agrākos, jo sāk agrāk ražot: ‘Ciklon’, ‘Pikantie ķirši’, ‘Auna rags’, Kajennas piparus u.c.

‘Pikantie ķirši’ Foto: Inita Šteinberga

Bražūni aso piparu sēklas iesēj mitrā substrātā, ievieto vai pārsedz ar polietilēna maisiņu un noliek ap 20 grādu siltā vietā. Uzmana, lai sēklas neiekalst. Dīg­stot gaismu nevajag, taču, tiklīdz parādās pirmais asā pipara snīpītis, gādā jaunulim gaismu.