Cik agri jāsēj petūnijas un ledenītes, lai tās pagūst izaugt līdz vasarai? Ieteikt







Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Cik agri vajadzētu sēt petūnijas, ledenītes, lai tās pagūtu izaugt līdz vasarai? Kuras vēl puķes jāsēj agri?” – jautā Zaiga Koknesē.

Puķu audzētāja Gunita Behmane-Rudzīte iesaka agri sēt tās puķes, kuras ilgi dīgst un aug. Tām jau uz iepakojuma norādīts garš veģetācijas periods, piemēram, petūnijas, dihondras, kobejas, begonijas, leduspuķes, krustaines (februāra beigās).

Daudzas jau dārzniecībās ir sasētas janvārī un tagad tiks nestas uz siltumnīcām, kurās sākas apkure. Mājās, kur nav šādu optimālu apstākļu, ar pārāk agru sēju nevajag pārcensties. Taču nu jau var sākt.

Izvēlas agrākās

Steigšus sēj nokarenās petūnijas, parastās varēs sēt vēlāk – februāra beigās vai pat martā.

Tagad sējot leduspuķes un begonijas, tās ziedēs jūnijā, jūlijā. Lai begonijas ziedētu agrāk, tās jāsēj jau janvārī. Tāpēc vairākums stādaudzētāju izvēlas tās pavairot ar jaunstādiem.

Arī kobejas laikus liek zemē, jo nereti zaļā masa pagūst saaugt milzīga, bet ilgi gaidītie ziedi atveras tikai rudens pusē.

Lielākā problēma agrajiem sējumiem ir gaisma. Savām vajadzībām augus ar garāku veģetāciju vajadzētu sēt nelielā daudzumā, lai var sarūpēt gaišu vietu.

Var iegādāties arī nelielas augu lampas – atgādina parastās galda lampas, kas nepatērē daudz elektrības. Lielās augu lampas šogad nav vērts likt, jo stādi neiznāks lētāki par tiem, ko varēs nopirkt audzētavās.

Pārbauda aprakstus

Visas puķu sēklas atceļo no ārzemēm. Tulkotā informācija par audzēšanu uz amatieriem domātām sēklu paciņām reizēm nav precīza un Latvijas apstākļiem piemērota. Tādēļ, ja puķi sēj pirmoreiz, der izlasīt informāciju par to arī interneta plašumos. Piemēram, it kā visām begonijām, petūnijām audzēšana vienāda, tomēr pa grupām atšķiras svarīgas nianses.

Drošākam rezultātam izdevīgāk iegādāties profesionālajiem audzētājiem paredzētās sēklas (tirgo arī pārfasētas mazos daudzumos). Lai arī tās ir dārgākas, tām ir labāka dīdzība nekā paciņās ar skaisto bildi, un izdosies izaudzēt kvalitatīvu stādu.

Gādā siltumu

Dažiem augiem pietiks ar mazu augu lampu. Foto: SHUTTERSTOCK

Kad kastītē parādās asniņi, tiem vajag gaismu. Bieža kļūda – kastīti noliek uz palodzes, lai vairāk gaismas, bet dīgsti aiziet bojā. Tas tāpēc, ka dīgšanai un augšanai vajag 25–27 °C temperatūru, taču uz palodzes ir ļoti auksts. To var pārbaudīt, pieliekot roku pie stikla. Ja vēl ir šaubas, noliek termometru vietā, kur plānots atrasties kastītei ar jaunajiem augiem.

Dažas sēklas iedvesmai

Nokarenās petūnijas (Petunia x hybrida pendula)

Foto: Inita Šteinberga

Audzē iekarināmos traukos, bagātīgi ziedošas. Dzinumu garums ap 40 cm. Šķirņu maisījums. Sēj no janvāra uz augsnes virskārtas. Diedzē 20–25 °C siltumā. Sadīgst 10–20 dienās. Kad ir trīs četras īstās lapiņas, tad izpiķē.

Krustaine (Senecio cineraria)

Foto: Inita Šteinberga

Audzē dobju apmalēs, var arī podos. Dekoratīvas, pelēkas lapas ir visu sezonu līdz pat vēlam rudenim. Augstums 20–30 cm. Labi izskatās rudenī, kad vasaras puķes nomaina dekoratīvie kāposti.

Pelargonija ‘Speedy mix’ (Pelargonium peltatum)

Foto: Inita Šteinberga

Podos, balkonu kastēs audzējamas, nokarenas formas. Sīkie ziedi veido bagātīgu puķu mākoni. Atšķirībā no pildītajām lietus ziedus nebojā. Dzinumi var izaugt līdz 75 cm gari. Sēklas dīgst aptuveni 15 dienas. Puķe izturīga un pacietīga.

Nokarenās atraitnītes ‘Cool Wawe’ (Viola wittrockiana)

Foto: Inita Šteinberga

Piemērotas audzēšanai podos. Veido spēcīgu, bagātīgi ziedošu augu. Augstums ap 60 cm. Ziedi izturīgi pret lietu. Sējot agri – janvārī, februārī, jau maijā var sākt ziedēt. Skaisti zied visu vasaru, ja novieto paēnā.

Kobeja

Foto: Inita Šteinberga

Viengadīgs, krāšņi ziedošs vīteņaugs. Dzinumi izaug pat trīs metrus gari. Ja iesēj agri, zied bagātīgi no jūlija līdz oktobrim (līdz salnām).

Bakopa, sirdsveida sutera ‘Snowtopia white’ (Sutera cordata)

Foto: Inita Šteinberga

Nokarenas puķes balkonu kastēm, piemērotas augu kompozīcijām un atsevišķi. Balto sīko ziedu kupenas nokarājas pat 40–80 cm gariem dzinumiem. Vislabāk aug viegli skābā augsnē. Necieš izkalšanu – gan stāds, gan liels augs.

Var audzēt arī kā paklāj­augu. Viens augs noklāj aptuveni 1 m2 dobes. Augsnē stādītajiem augiem mazāks iekalšanas risks.