Kad un kā jānovāc arbūzi? Kā tos pareizi uzglabāt?







Ingrīda Neusa-Luca / Praktiskais Latvietis

Kad un kā jānovāc arbūzi? Kā tos pareizi uzglabāt? Jautā Vizma V. Konsultēn meloņu un arbūzu audzētāja Ingrīda Kuzmicka.

Kā noteikt gatavību

Atšķirībā no citiem ķirbjaugiem, piemēram, gurķiem un kabačiem, arbūziem nepieciešams ilgāks laiks, lai nogatavotos. Parasti arbūzus sāk vākt no augusta beigām. Tomēr atkarībā no laikapstākļiem un stādīšanas laika novākšana var ilgt līdz rudenim. Īsto ražas vākšanas laiku var noteikt pēc dažādām norādēm.

Uz katras sēklu paciņas ir norādīts dienu skaits, kam jāpaiet, līdz konkrētā arbūzu šķirne ienākas.

Dienas sāk skaitīt no brīža, kad mazais auglītis ir tikko aizmeties vai ir vēl apmēram valrieksta lielumā.

Gatavam arbūzam apakšdaļa, kas balstās uz zemes, ir dzeltenā krāsā, bet negatavam – balta vai gaiši zaļa.

Ja mazā lapiņa un saskrullējusies stīdziņa jeb sprodziņa pie arbūza kātiņa ir nokaltusi, raža ir vācama.

Arī pēc skaņas var noteikt, vai auglis ir nogatavojies, – skaņai vajadzētu izklausīties dobjai. Taču novērtēt gatavības pakāpi pēc skaņas iesācējam nebūs viegli, parasti ir nepieciešama vairāku gadu pieredze arbūzu audzēšanā.

Rudenī nokaltušas visas auga lapas liecina, ka veģetācija ir beigusies un jānovāc raža.

Gatavu arbūzu pārgriežot, tas saplaisā, sēklas ir melnas, mīkstums košā krāsā un kraukšķīgs.

Kā uzglabāt

Augstā ūdens satura un īpašās mīkstuma struktūras dēļ arbūzus nevar ilgi uzglabāt. Vācot tos nogriež ar asu nazi vai dārza šķērēm, atstājot 4–5 cm garu kātiņu. Jācenšas nebojāt mizu, jo tad augļi sliktāk glabājas. Svarīgi, lai arbūzi uz lauka neciestu salnās, arī rudens lietavas tiem nenāk par labu. Novāktos augļus nevajadzētu mazgāt, jo tas var saīsināt glabāšanas laiku. Istabas temperatūrā arbūzus parasti var uzglabāt 7–10 dienas.

Tomēr vislabāk turēt vēsā, tumšā vietā, piemēram, pagrabā. Jau sagrieztus arbūzus pārklāj ar pārtikas plēvi un glabā ledusskapī. Ieteicams izlietot 3–5 dienu laikā. Veselu arbūzu ledusskapī var uzglabāt 2–3 nedēļas. Pirms tam augli ietin mitrā drānā, lai tas neizžūtu.

Labākā arbūzu uzglabāšanas temperatūra ir 7–10 °C un 85–90% relatīvais mitrums, kas neļauj augļiem izžūt.