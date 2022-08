Kādu energoneatkarību mums sola politiķi? Ieteikt







Lai atbildētu uz jautājumiem par Latvijas enerģētisko neatkarību un tās cenu, kā arī uzklausītu politiķu piedāvātos risinājumus, 24. augustā notiks 14. Saeimas deputātu kandidātu diskusija “Energoneatkarība – bet par kādu cenu!”.

Tās centrā būs jautājumi par energoresursu cenu gan iedzīvotajiem, gan uzņēmumiem. Diskusijas dalībnieki apspriedīs enerģijas ražošanā nepieciešamās izmaiņas, kas izriet no ģeopolitiskās krīzes, no pieaugošajiem ES klimata un atjaunojamo energoresursu mērķiem, no nepieciešamības nodrošināt jaunas darba vietas un maksimāli izmantot vietējos energoresursus.

Diskusijas tiešraides sākums TV24 facebook lapā un portālā la.lv plkst. 16.00.