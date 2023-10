Kamēr sabiedrībā ir sašutums par banku lielo peļņu, tikmēr izrādās, ka banku regulētāji ir labi nopelnījuši par savu darbu Ieteikt







Pēdējā laikā daudz tiek runāts par bankām. Viņiem tiek maksāts par daudz, viņiem lielas peļņas, viņiem kaut ko vajadzētu atņemt.

Šī bija viena no tēmām rubrikā “Par ko runā pilsētā” TV24 raidījumā “STOPkadri”.

Raidījuma vadītājs Armands Puče komentē: “Bet valsts pārvaldē strādā cilvēki, kas pelna par šo regulēšanu, par banku regulēšanu. Un viens tāds cilvēks ir Gvido Romeiko, ilggadējs FKTK juridiskā dienesta vadītājs. Viņš ir strādājis FKTK padomē, nemainīgi sēdējis pie galdiem, nemainīgi atradies ēnā, jo jūs taču neatceraties šī cilvēka seju publiskajā telpā, jo viņš strādā ēnā. Tā ir.

Bet to, ko mēs velkam ārā no ēnas, tie ir viņa uzkrājumi, jo ierēdņiem ir ne tikai jāatbild, viņiem ir arī kaut kas jāpastāsta par to, kā tas nākas, ka valsts pārvaldē var tik daudz nopelnīt, un tas ir labi, ja labi strādā, un var arī uzkrāt, kas ir ļoti dīvaini.

Ļoti dīvaini tāpēc, ka lieli uzkrājumi, dažkārt nesamērīgi, rada daudz jautājumu, bet nekas. Ar to tiks galā mūsu reformisti.

Tātad, ko Gvido ir par šiem gadiem uzkrājis? Cita starpā atgādināšu, ka viņš ir arī apdrošināšanas nozari uzraudzījis, ne tikai bankas. Tas ir svarīgi.”

Kā norāda raidījums, šī kunga uzkrājumi bankās ir mērāmi 44,5 tūkstošos dolāru un tuvu pie 300 tūkstošiem eiro. Pensiju fondā viņš ir uzkrājis nedaudz vairāk kā 31 tūkstoti eiro.

Armands Puče turpina: “Kāpēc mēs par to visu stāstām? Cilvēki grib pelnīt lielas naudas un atrasties ēnā, bet mēs savukārt gribam parādīt, ka ir ne tikai jāstrādā, bet arī jāatbild. Un kā mums ar to banku uzraudzību, un kā mums ar tiem apdrošinātājiem visus šos gadus ir gājis? To meklējiet arhīvos.”