TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs vaicāja, kāpēc Latvijā depozīta punktā – taromātā – nav iespējams nodod 1 litra piena plastmasas pudeles. “Kad tās sāks pieņemt?” – jautāja skatītājs. Savukārt kāds cits skatītājs pauda neizpratni, kāpēc “milzīgās piena pudeles” spiesti mest miskastē, savukārt “netīrās smūtija pudeles” var nodot depozīta taras pieņemšanas punktā. Uz skatītāju jautājumiem atbildēja raidījuma viesis – SIA “Depozīta iepakojuma operators” valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

“Jāatgādina, ka tad, kad tika ieviesta depozīta sistēma, tas galvenais mērķis bija noklāt tos produktus un tos iepakojuma veidus, kurus cilvēki pamatā lieto ārpus mājas. Kādreiz varbūt sanāk piknikā aizbraukt ar piena paku vai piena pudeli, bet pamatā tomēr pienu dzer mājās. Tāpat kā mājās dzer virkni citu dzērienu, piemēram, vīnu tai skaitā. Tādēļ ieviešot depozīta sistēmu, netika un arī netiks atcelti šie te dzeltenie [atkritumu] konteineri, kas ir domāti iepakojumam, kam ir jāatrodas pie mājas. Kuriem vēl to nav, tos var pasūtīt,” tā TV24 raidījumā skaidroja SIA “Depozīta iepakojuma operators” valdes priekšsēdētājs Stūrītis.

Līdz ar to iedzīvotājiem piena plastmasas pudeles un citu plastmasas taru, ko nepieņem depozīta sistēmas punktā, būtu jāizmet tā sauktajos dzeltenajos atkritumu konteineros pie mājas. Šobrīd nav plānots piena plastmasas pudeles iekļaut depozīta sistēmā, tā apstiprināja Stūrītis. “Bet jāatgādina, ka tas nav arī mūsu lēmums! Par to lemj Ministru kabinets. Tie ir Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka, kādiem produktiem ir jāietilpst depozīta sistēmā,” komentēja Stūrītis TV24 raidījumā “Uz līnijas”.

Turklāt šā gada 1.februārī Latvijā apritēja trīs gadi, kopš Latvijā darbojas dzērienu iepakojumu depozīta sistēma. Šajā laikā sistēma piedzīvojusi būtisku izaugsmi – depozīta iepakojumu atgriešanas rādītājs ir pieaudzis no 62% 2022. gadā līdz 83,3% 2024. gadā, savukārt to iedzīvotāju skaits, kas ir apmierināti ar depozīta sistēmas darbību, attiecīgajā periodā ir pieaudzis no 69% līdz 89% . Kopumā trīs gadu laikā iedzīvotāji sistēmā nodevuši jau 1,1 miljardu tukšo depozīta iepakojumu, bet, salīdzinot ar 2022. gadu, pērn sistēmā nodots gandrīz divreiz vairāk taras, tā porālu LA.LV informēja SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” (DIO) pārstāvji.

Kā depozīta sistēma attīstījusies?

Depozīta sistēma Latvijā darbojas kopš 2022. gada 1. februāra. Šajā laikā notikusi ievērojama attīstība, kas uzlabojusi ne vien depozīta sistēmas rādītājus, bet arī lietotāju pieredzi.

● Taromātu skaits Latvijā pieaudzis no 836 līdz 1160;

● Paplašināts Latvijas taromātu tīklā pieejamo modeļu klāsts. Piemēram, 2022. gadā taromātu tīklā bija pieejami trīs dažādi modeļi – mazas, vidējas un lielas ietilpības. 2023. gadā tika atklāts pirmais beramtaromāts, kurā var nodot līdz pat 100 PET pudelēm un skārdenēm vienā piegājienā. Šobrīd Latvijā uzstādīti jau trīs beramtaromāti. Savukārt pērn Rīgā tika atklāts Baltijā lielākais un jaudīgākais taromāts – Dižtaromāts –, kurā var nodot īpaši lielus depozīta taras apjomus (1000 iepakojumus var nodot vidēji desmit minūtēs).

● Depozīta sistēmā reģistrēto produktu skaits pieaudzis no 1445 līdz 11 696 vienībām.

● Depozīta iepakojumu atgriešanas rādītājs (sistēmā nodotie iepakojumi pret tirgū laistajiem iepakojumiem) ir pieaudzis no 62% līdz 83%.

● Depozīta sistēmā nodoto iepakojumu skaits ir pieaudzis gandrīz divtik – no 228,4 miljoniem 2022. gadā līdz 435,4 miljoniem 2024. gadā.

● Pilnveidota depozīta maksas saņemšanas iespēja – Latvijas depozīta sistēma ir pirmā Baltijā, kas ir ieviesusi iespēju saņemt depozīta maksu bankas kontā, nododot iepakojumus Dižtaromātā.

● Depozīta iepakojumu šķirošanas centrā apstrādāto iepakojumu skaits ir pieaudzis no 740 000 līdz 1 150 000 iepakojumu dienā.

● Iedzīvotāju skaits, kas ir apmierināti ar depozīta sistēmu, ir pieaudzis no 69% līdz 89%.

● Lielākais vienā reizē nodoto iepakojumu skaits ir 2386 taras vienības.

● Kopš 2022. gada decembra iedzīvotāji ar taromātu starpniecību labdarībai ir novirzījuši vairāk nekā 880 000 eiro.

Starp 2025. gada mērķiem – taromātu pieejamības uzlabošana un plašākas iespējas depozīta maksas saņemšanai bankas kontā.

Iesākot depozīta sistēmas ceturto darbības gadu, DIO ir izvirzījis vairākus mērķus. Plānots turpināt aktīvu sadarbību ar tirgotājiem pie taromātu pieejamības uzlabošanas, tostarp tādu gadījumu novēršanas, kad taromāts ilgstoši nav pieejams, jo ir nepieciešama tā iztukšošana vai apkope. Tāpat DIO mērķis 2025. gadā ir sasniegt 85% lielu iepakojumu atgriešanas rādītāju, savukārt mērķis attiecībā uz PET iepakojumiem ir pārsniegt 88% atgriešanas īpatsvaru.

Operators tāpat vērtēs iespēju paplašināt dPays risinājuma izmantošanu, piedāvājot to kā alternatīvu depozīta maksas saņemšanai vismaz daļā Latvijas taromātu.

Pilnu TV24 raidījumu “Uz līnijas” skatieties video šeit:

Depozīta sistēma Latvijā pastāv jau 3 gadus, 2025.gada februārī. Publicitātes foto.

