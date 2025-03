FOTO: Scanpix/PA Wire/PA Images/LETA

Karalis Čārlzs izveidojis savu dziesmu sarakstu: kādu mūziku viņš ikdienā klausās? Ieteikt







Kad karalis Čārlzs no rīta pieceļas, kādas melodijas viņš izvēlas, lai sāktu savu dienu?

Reklāma Reklāma

Saskaņā ar jaunu Apple Music raidījumu un atskaņošanas sarakstu, ko monarhs pats izveidojis, tas ir dažādu žanru sajaukums no dažādām desmitgadēm – no regeja leģendas Boba Mārlija līdz nesen Grammy nominētajai dziedātājai un dziesmu autorei RAYE.

“Visu savu dzīvi mūzika man ir nozīmējusi ļoti daudz. Zinu, ka tā ir arī daudziem citiem,” saka karalis raidījuma ievadā, kas ierakstīts Bekingemas pilī un ieplānots ēterā 10. martā par godu Nāciju Sadraudzības dienai.

“Tai piemīt apbrīnojama spēja atsaukt laimīgas atmiņas no dziļākajiem mūsu prāta nostūriem, sniegt mierinājumu skumju brīžos un aizvest mūs tālās vietās,” viņš saka, saskaņā ar piektdien publicēto Apple Music paziņojumu presei.

“Taču varbūt vissvarīgākais ir tas, ka mūzika var tik ļoti pacilāt mūsu garu, jo īpaši tad, kad tā mūs vieno svinībās. Citiem vārdiem sakot, tā nes mums prieku.”

Viņa Apple atskaņošanas sarakstā ir arī citi labi pazīstami vārdi, piemēram, Kailija Minoga, Greisa Džounsa un Davido.

Papildus pašai mūzikai karalis arī dalās ar “anekdotēm par savām tikšanām ar dažiem no izceltajiem māksliniekiem un atklāj, kāpēc šīs dziesmas veido viņa dzīves skaņu celiņu,” teikts preses relīzē.

Apple tīmekļa vietnē publicētajā videovēstījumā Čārlzs izskaidroja savu mīlestību pret mūziku, kam paralēli tika rādīti kadri ar karalisko pūtēju orķestri, kas Bekingemas pils priekšā izpildīja Boba Mārlija un The Wailers dziesmas “Could You Be Loved” aranžējumu.

Klausītāji varēs noskaņoties uz Apple Music 1 visu pirmdienu un otrdienu.