Foto: LETA

“Karstā laikā tas kļūst bīstami!” Rīdzinieki uzdod vienu svarīgu jautājumu, kas šobrīd ir aktuāls teju katram 0

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LA.LV
16:06, 29. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Pēc “The Prodigy” koncerta sociālajos tīklos atkal uzvirmojusi diskusija par jautājumu, kas vasaras pasākumos kļūst arvien aktuālāks – dzeramā ūdens pieejamība. Vairāki cilvēki dalījušies ar pieredzi, ka pasākuma laikā bijis karsti, rindas pēc dzērieniem – garas, bet pie ūdens citādi tikt neesot bijis iespējams.

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“Karsētā pūlī tas jau kļūst bīstami,” norādīts kādā ierakstā, kurā uzsvērts, ka dzeramais ūdens sabiedriskās vietās, kafejnīcās un lielos pasākumos nav tikai ērtību jautājums. Īpaši karstā laikā tā ir arī veselības un drošības tēma.

Diskusijā cilvēki norāda – ja lielā pasākumā apmeklētājiem drošības apsvērumu dēļ neļauj ienest līdzi savu ūdeni, tad organizatoriem būtu jānodrošina cita iespēja padzerties, turklāt ne tikai pērkot pudeli par pasākuma teritorijā noteiktu cenu. “Man jau liekas, ka tas ir diezgan viegli risināms jautājums – pašvaldības saistošajos noteikumos noteikt, ka šādos gadījumos, piemēram, āra pasākumos, kad temperatūra ir virs 20 grādiem, ūdenim jābūt bez maksas,” raksta kāds komentētājs.

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Arī citi piekrīt, ka juridiski būtu jāskatās, kur šādu prasību vislabāk iekļaut. Latvijā publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums paredz, ka pasākuma norises vieta jāizvēlas un jāiekārto atbilstoši apmeklētāju skaitam, ievērojot vides aizsardzības, higiēnas, ugunsdrošības un citus drošības noteikumus, tomēr tajā nav tieši pateikts, ka apmeklētājiem obligāti jānodrošina bezmaksas dzeramais ūdens.

Tajā pašā laikā Rīgā jau ir piemērs, kā šādu jautājumu var risināt publiskajā vidē – galvaspilsētā darbojas dzeramā ūdens brīvkrāni. “Rīgas ūdens” norāda, ka tajos pieejams tas pats ūdens, kas rīdzinieku mājās, ūdens kvalitātes kontroles notiek katru dienu, un tas atbilst ES standartiem. Pašvaldība iepriekš skaidrojusi, ka brīvkrāni palīdz gan samazināt atkritumu daudzumu, gan atvieglo iedzīvotāju un pilsētas viesu ikdienu karstajās dienās.

Slimību profilakses un kontroles centrs karstā laikā aicina dzert ūdeni vairāk nekā ikdienā un padzerties vēl pirms parādās slāpes. Tas ir īpaši svarīgi lielos pasākumos, kur cilvēki ilgstoši atrodas pūlī, kustas, dejo un nereti pavada vairākas stundas bez iespējas ātri izkļūt ārā.

Kā ir citās Eiropas valstīs?

Eiropas Savienībā nav vienotas prasības, ka visos pasākumos vai visās ēdināšanas vietās ūdenim jābūt bez maksas 24 stundas diennaktī. ES Dzeramā ūdens direktīva dalībvalstīm prasa uzlabot vai uzturēt piekļuvi drošam dzeramajam ūdenim un ļauj veicināt krāna ūdens nodrošināšanu restorānos, ēdnīcās un ēdināšanas pakalpojumos bez maksas vai par nelielu maksu, taču tā pati par sevi neuzliek visām valstīm vienādu bezmaksas ūdens pienākumu.

Francijā restorāniem un kafejnīcām ir pienākums klientiem, kas patērē pakalpojumu uz vietas, nodrošināt bezmaksas dzeramo ūdeni – svaigu vai istabas temperatūrā – un par šo iespēju jāinformē redzamā vietā.

Spānijā likums nosaka, ka viesmīlības un ēdināšanas uzņēmumiem klientiem vienmēr jāpiedāvā nefasēts ūdens bez maksas. Turklāt Spānijas noteikumos par dzeramo ūdeni atsevišķi paredzēts, ka svētku, kultūras un sporta pasākumu rīkotājiem jāgarantē piekļuve krāna dzeramajam ūdenim.

Lielbritānijā telpām, kurām ir licence alkohola tirdzniecībai patēriņam uz vietas, klientiem pēc pieprasījuma jānodrošina bezmaksas dzeramais ūdens, ja tas ir saprātīgi pieejams. Tas attiecas, piemēram, uz bāriem, klubiem un koncertvietām ar alkohola licenci.

Savukārt Itālijā bezmaksas krāna ūdens restorānos un viesnīcās nav vispārēja juridiska prasība. Itālijas augstākā tiesa nesen atzinusi, ka viesnīcai vai restorānam nav pienākuma klientam obligāti pasniegt bezmaksas krāna ūdeni,

lai gan daudzās pilsētās, piemēram, Romā, publiskās dzeramā ūdens strūklakas ir ikdienas sastāvdaļa.

Tātad Eiropā pieeja ir ļoti atšķirīga. Dažviet bezmaksas ūdens restorānos un pasākumos jau ir norma vai pat likuma prasība, citviet tas paliek organizatoru un uzņēmēju labās gribas jautājums. Taču viens secinājums ir skaidrs – karstā laikā lielā pūlī ūdens vairs nav “bonuss”, bet drošības minimums.

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