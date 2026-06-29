“Es šodien pieķēru “Rimi” karšu uzkrājumu zagli!” Sieviete piedzīvo interesantu situāciju veikalā 0
Jau iepriekš sabiedrībā aktualizējusies tēma par negodprātīgu veikalu lojalitātes karšu uzkrājumu izmantošanu – arī mēs, LA.LV, to atspulguļojām. Sociālajos tīklos ne reizi vien izskanējuši stāsti par gadījumiem, kad svešinieki pie pašapkalpošanās kasēm lūdz aizdot klienta karti un pēc tam izmanto tajā uzkrātos bonusus vai naudu. It kā šķiet, ka izpalīdzi līdzcilvēkam, bet patiesībā tiec apkrāpts.
Iespējams, daudzi nemaz uzreiz nesaprot vai nepamana, ka no kartes ir pazudusi nauda. Bet kāda pircēja bijusi īpaši vērīga, aizdodot savu atlaižu karti, pamatojoties uz iepriekš lasītām ziņām par šādu negodprātību ļaužu vidū. Vērība šoreiz nostrādājusi viņas labā.
“Haha, man šķiet es šodien pieķēru “Rimi” karšu uzkrājumu zagli. Norēķinos “Rimi” paškasē un tad, kad esmu paņēmusi savus pirkumus un taisos doties prom, sieviete man blakus jautā, vai varu aizdot savu Rimi karti. Tā kā es te daudz esmu lasījusi, kā noņem uzkrāto naudu, es palieku aizdomīga. Bet es tomēr nolemju iedot un pieskatīt procesu. Tad nu es pati nopīkstinu savu karti un nekur neeju prom, skatos, ko šī dara. Nabadzīte bija apmulsusi, lēni maksāja, pārjautāja, kas jāspiež, lai samaksātu. Es saku, spiediet te! Šī nospiež to pogu, iemet naudu, aparāts izdod čeku! Tad es zinu, ka maksāšanas process ir beidzies un es ar mierīgu sirdi varu doties projām,” vietnē “Threads” dalās persona ar segvārdu @muujaabele.
Komentāru sadaļā izvērtās diskusija par to, vai vispār vajadzētu aizdot savas lojalitātes kartes svešiniekiem.
Kāds komentētājs norādīja, ka nekad nav sapratis lielo uzkrājumu krāšanu, jo viņa kontā parasti neesot vairāk par 20 vai 30 centiem. Tādēļ viņš savu karti aizdodot bez bažām.
Savukārt cits soctīklotājs atzina, ka justos neērti, ja kartes īpašnieks stāvētu blakus un rūpīgi vērotu katru darbību pie kases. Viņaprāt, tas varētu radīt sajūtu, ka no viņa tiek gaidīta kāda atlīdzība.
Vairāki cilvēki pauda, ka arī paši seko līdzi procesam, kad aizdod karti, taču cenšas to darīt neuzkrītoši.