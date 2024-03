Foto: Shutterstock

Elīna Kondrāte, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

Pavasaris jau klāt un atsākusies aktīva dārza sezona, kad tiek sakārtotas siltumnīcas un pļauti zālieni. Lai pasargātu augus no salnām, kaitēkļiem un kurmju rakumiem, dārzkopjiem palīdzēs īpašas sveces. No kā tās izgatavotas, un kādos gadījumos tās var lietot?

Prestalnu sveces

Publicitātes foto

Šīs sveces pasargā augus no nelabvēlīgas laikapstākļu ietekmes, proti, salnām. Ir pretsalnu sveces, kas paredzētas lietošanai siltumnīcās. “Šim nolūkam piemērota būs, piemēram, Dārzkopja svece. Tā izgatavota no parafīna un nedaudz paaugstinās gaisa temperatūru siltumnīcā,” stāsta veikala “Pakavs.lv” konsultants Māris Vācietis. Ja naktī gaidāma salna, sveci siltumnīcā var aizdedzināt jau vakarā.

Tās degšanas ilgums ir 14 stundu. Tas, cik daudz sveču vajadzēs, atkarīgs no siltumnīcas platības. Piemēram, viena Dārzkopja svece paredzēta 5–7 m2 telpas. Ja siltumnīca lielāka, nepieciešams vairāk sveču. “Svece augiem nav kaitīga, tomēr retos gadījumos, kā stāstījuši klienti, var radīt nelielus kvēpus. Ja tā notiek, jāņem vērā, ka notīrīt polikarbonāta siltumnīcas sienas būs grūtāk nekā stikla vai plēves siltumnīcai,” piebilst Māris Vācietis.

Publicitātes foto

Otrs veids ir pretsalnu dūmu sveces, kas paredzētas pavasarī ziedošo augļu koku un krūmu aizsardzībai, siltumnīcā tās nelieto. Svecei sadegot, no tās izdalās tās sastāvā esošās rapšu eļļas un parafīna daļiņas, kas pārklāj augus, veidojot plānu, eļļainu aizsargkārtiņu, tā pasargājot augus no sala, kas nepārsniedz -4 grādus pēc Celsija.

“Aizdedzinot dūmu sveci, svarīgs aspekts ir vēja virziens. Vispirms jāaizdedzina sveces tajā dārza stūrī, no kuras puses pūš vējš, jo tas sveces daļiņas nes tālāk. Jāņem vērā, ka šī svece deg vien aptuveni 3 minūtes. Tai izdegot, pāri paliek vien videi nekaitīgi pelni,” stāsta Māris Vācietis. Eļļas kārtiņa uz augiem saglabājas 2–3 dienas (ja nelīst lietus). Dūmu sveces ieteicams izvietot šaha lauciņu veidā aptuveni 5 metru attālumā citu no citas.

Sveces pret kurmjiem

Foto: SHUTTERSTOCK

“Kurmis ir mūsu dārzu karalis. Ja zeme nav sasalusi, tas rušinās dārzā pat ziemas sezonā, un cilvēkus tas, protams, kaitina. Īpaši nepatīkami tas ir no maija, kad sākam pļaut zālienus, tie ir sazaļojuši un saņēmušies. Un tad tiek meklēti veidi, kā cīnīties ar kurmi. Viens no saudzīgiem veidiem, kā aizbaidīt kurmi no dārza, ir pretkurmju dūmu sveces,” stāsta SIA Agrimatco Latvia Iecavas veikala vadītāja Egita Savicka.

Publicitātes foto

Atkarībā no ražotāja svecēm var būt pievienotas dažādas aktīvās vielas, piemēram, sēra dioksīds vai kālija hlorāts. Taču to iedarbība un lietošana ir vienāda, proti, sveci aizdedzina, ar degošo galu uz leju nekavējoties ievieto kurmja alā un alu rūpīgi aizber ar zemi.

Svecei gruzdot, kurmja alu sistēmā izdalīsies kodīgi dūmi, kas kairinoši iedarbojas uz kurmja elpošanas orgāniem. Rezultātā kurmis tiek aizbaidīts no konkrētā apvidus vai zemesgabala, taču tas nenogalina racēju.

Pretkurmju sveces var būt ar papīra apvalciņu vai bez tā. Tām var būt pievienots koka kātiņš, lai sveci ērtāk lietot.

Publicitātes foto

Egita Savicka uzsver – nevajag sveces ievietot vienlaikus visos rakumos. Tas jādara ar apdomu, lai kurmim ir atkāpšanās ceļš, kurp doties. Tāpēc pirms sveču lietošanas jāapdomā, uz kuru pusi kurmi gribam aizbaidīt.

“Sveces jāievieto pretējā zemesgabala pusē vai malā, no kuras gribam kurmi dabūt prom. Piemēram, ja gribam kurmi pavirzīt uz pļavu, sveces ievietojam malējos dārza rakumos. Ir gan dzirdēts, ka kurmis nevis dodas prom, bet saniknojas un sāk veidot rakumus vietās, kur iepriekš to nav darījis.”

Šo sveču iedarbība ir aptuveni divas nedēļas. Reizēm kurmis vairs neatgriežas, taču, ja zeme rūpīgi iekopta, trūdvielām bagāta, uzirdināta, tajā mīt daudz slieku. Kurmim patiks šādi dzīves apstākļi, un, visticamāk, pēc laika tas atkal būs klāt. Tāpēc pretkurmju sveces vajadzētu lietot periodiski – aptuveni četras reizes sezonas laikā.

Sveces nelieto telpās peļu vai žurku aizbaidīšanai.

Pret kaitēkļiem siltumnīcā

Publicitātes foto

Egita Savicka stāsta, ka ne tik iecienītas ir dūmu sveces siltumnīcu dezinfekcijai. Piemēram, svece Smog Garlic, kuras sastāvā ir dabīgā ķiploku eļļa un kālija hlorāts, būs palīgs tiem dārzkopjiem, kuru siltumnīcā iemitinājusies baltblusiņa vai tīklērce.

“Ar šiem kaitēkļiem vislielākās problēmas ir tieši mazo siltumnīcu īpašniekiem, jo pesticīdu to iznīdēšanai praktiski nav. Sezonas laikā baltblusiņas var izķert tikai mehāniski ar dzeltenajiem lipīgajiem vairogiem. Taču kā papildu līdzekli var izmantot arī dūmu sveci siltumnīcas dezinfekcijai, kas ir ekoloģisks līdzeklis bez pesticīdiem.”

Ja iepriekšējā sezonā bijusi problēma ar šiem kaitēkļiem, pavasarī, pirms siltumnīca vēl kultivēta un tajā sastādīti augi, ar sveci to dezinficē vienu reizi pirms sezonas sākuma. Apstrāde jāveic vēlu pēcpusdienā vai vakarā, kad gaisa temperatūra ir ap 16 grādu.

Sveci novieto siltumnīcas vidū, aizdedzina un nekavējoties atstāj siltumnīcu. Tā degs un izdalīs kodīgus dūmus aptuveni divas stundas. Šajā laikā siltumnīcā uzturēties nedrīkst.

Pirms tam rūpīgi jāapskata siltumnīcas konstrukcija – lai tā būtu noslēgta, nebūtu lielu spraugu vai bojājumu, pa kuriem sveces radītie dūmi varētu izplūst no siltumnīcas.