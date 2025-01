Arhīva foto. Mūziķis Kaspars Bindemanis uzstājas mūzikas un mākslas festivāla “Bildes” koncertā Rīgas Kongresu namā. Foto: Ieva Lūka/LETA

Kaspars Bindemanis pēc 20 nodzīvotiem gadiem Spānijā sola jaudīgu koncertu Rīgas koncertzālē “Palladium” – ar zināmiem un slepeniem viesiem Ieteikt







Šogad, 15. martā, pēc teju divdesmit gadu pārtraukuma, atzīmējot ilgi gaidītā studijas albuma iznākšanu, Kaspars Bindemanis atgriezīsies uz Latvijas populārās mūzikas skatuves ar vērienīgu uztāšanos koncertzālē “Palladium”, tā portālu LA.LV informēja koncerta rīkotāji.

Reklāma Reklāma

Līdz ar apjomīgu pavadošo sastāvu, kurā darbojas mūziķi no dažādām pasaules valstīm, koncertā piedalīsies arī īpašie viesi, no kuriem vairāki spēlējuši nozīmīgu lomu Kaspara karjerā – Igo, Aigars Grāvers, Horens & The Hobos, ģitāristi Edgars Rubenis un Mārcis Vasiļevskis, LNOB primadonna Inga Šļubovska, kā arī slepenie pārsteiguma viesi.

Kaspars “Toro” Bindemanis ir multiinstrumentālists, dziedātājs, komponists, producents, dīdžejs, aktieris, režisors, mākslinieks un aktīvists, kurš dzīvo Barselonā. Dzimis Rīgā, mākslinieku ģimenē, un savu radošo darbību sācis agrā vecumā. Absolvējis Brigitas Vīnšteines sitamo instrumentu klasi, Pētera Vaska kompozīcijas klasi, studējis dizainu, glezniecību, zīmēšanu un aktiermākslu.

16 gadu vecumā uzsāk profesionālu radošo karjeru, nodibina savu pirmo psihodēliskā roka grupu Darījumu Cilvēks (Pētersons), 18 gadu vecumā pievēršas solokarjerai un drīz tiek ierindots starp Latvijas labākajiem ģitāristiem. 20 gadu vecumā nodibina supergrupu Kaspar Bindeman & The Old Soldiers, kurā darbojas tādi Latvijas populārās mūzikas smagsvari kā Vilnis Krieviņš un Eduards Glotovs (Remix), Juris Kulakovs (Pērkons), Maija Lūsēna (Zodiaks), Ainars Virga (Līvi) u.c..

Gandrīz trīs gadu desmitus dzimtenē veiksmīgi darbojies kā mūziķis, režisors, aktieris un producents, strādājis reklāmā, rakstījis mūziku teātrim, kino, TV un citiem pasākumiem, filmējies filmās un spēlējis izrādēs, un par savu darbu ticis nominēts un apbalvots gan valsts, gan starptautiska mēroga festivālos. Ticis uzskatīts par vienu no ekscentriskākajām un skandalozākajām Latvijas stila ikonām.

2006. gadā pārceļas uz Barselonu un sāk visu no nulles, ieskaitot piekto albuma ieraksta mēģinājumu, ceļojot pa pasauli un piesaistot sesiju mūziķus no visiem kontinentiem. 2021. gadā Spānijā gūst ievērojamus panākumus kā aktieris un mūziķis, spēlējot Iļjas Teļegina lomu A. Čehova lugā “Tēvocis Vaņa” prestižajā Teatre Lliure – izrāde atzīta par vienu no desmit labākajiem sezonas iestudējumiem valstī. Savas karjeras laikā dalījis skatuvi ar tādiem pasaules mēroga māksliniekiem kā Karl Bartos (Kraftwerk), B.o.B., Lloyd, Phillip Boa, Smokin Beats, Mad Professor, U-Cef, State of Bengal u.c..

2025. gada 15.martā Kaspars Bindemanis atkal muzicēs Latvijā – koncertzālē “Palladium” Rīgā. Publicitātes foto.