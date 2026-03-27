foto: Mikus Klavins

“Katru reizi, kad esmu Olainē, es to izdaru!” Chris Noah atklāj kādu interesantu faktu par sevi 0

kokteilis.lv
20:57, 27. marts 2026
Kokteilis Apbrīno

Mūziķis un dziesmu autors Chris Noah, kurš šobrīd šovā “Koru kari” vada Olaines kori, arī dzīvē ir tikpat stilīgs kā uz skatuves. Dziedātājs izdevumam “Privātā Dzīve” stāsta, kā ar vienkāršiem paņēmieniem rada savu gaumīgo tēlu.

Kokteilis
Veselam
Lasīt citas ziņas

Skatuves māksliniekam patīk miksēt mūsdienu apģērbu ar drēbēm, kas bija aktuālas pagājušā gadsimta 80. un 90. gados. Pārsvarā viņš iecienījis mierīgus un klasiskus toņus, bet neizslēdz, ka nākotnē varētu ļauties arī krāsu sprādzienam.

Balts krekls ikdienā ir viņa nepieciešamība un stila pamatelements, kuram pēc tam piemeklē citas drēbes.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Pārsvarā iepērkos internetā un lietoto apģērbu veikalos, turklāt zinu, ka neesmu tāds vienīgais – daudzas pasaules slavenības iepērkas humpalās un nēsā vintāžas stila drēbes, nevis izpērk modes veikalus. Var, protams, darīt arī tā, bet tad apģērbam trūks unikalitātes un piesaistes personībai. Man patīk atrast drēbes ar odziņu,” stāsta dziedātājs Chris Noah.

Ir arī kāds īpašs apģērba gabals, kas ne vienam vien palicis nepamanīts – tas ir mētelis, kuru viņš iegādājies lietoto apģērbu veikalā.

“Man ir tradīcija katru reizi, kad dodos uz dzimto Olaini, ieeju tur lietoto apģērbu veikaliņā. Reiz iznācu ar tik vērtīgu atradumu kā šis kvalitatīvais mētelis, kas lieliski noder pavasarī, vasarā un rudenī.

Esmu saņēmis daudz komplimentu par mēteli, kurš maksāja tikai 3 eiro.

Tam esmu pieskaņojis rokām adītu cepuri, kuru man 27. februārī, kad svinēju 31. dzimšanas dienu, uzdāvināja laba draudzene Katrīna. Man ir diezgan plaša cepuru kolekcija – tās vedu gan no ārzemēm, gan atrodu humpalās.”

Tēmas
Kokteilis
Kokteilis
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.