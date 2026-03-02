Vaira Vīķe-Freiberga un Marts Kristiāns Kalniņš “Koru karos”? Skatītāji pamana ekrānos ko visai dīvainu 0

2. marts 2026
Sakarības, dīvainības, neparastas lietas cilvēki meklē visur – arī dziedāšanas šovos. Esam iepriekš atklājuši līdziniekus sporta aprindās, uz skatuves un Saeimā, tagad pienācis laiks dziedāšanas šoviem.

Ilva publiski raksta: “Skatījos koru karus un pieķēru sevi pie domas – Chris Noah līdzīgs Martam Kristianam Kalniņam. Vai kādam vēl tā liekas?”.

Kā izrādās, viņai ļoti daudzi komentāros piekrīt. Un atrod pat jaunus līdziniekus – dziedātāju Ellu un Vairu Vīķi-Freibergu jaunībā.

LA.LV Aptauja

Vai saskati līdzību, par ko raksta soctīklotāji?

  • Jā, tiešām
  • Nē, nav ne jausmas, par ko viņi runā

