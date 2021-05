Foto: Shutterstock

Klasiskais rabarberu ķīselis: kā pagatavot?







Aiva Kalve, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Viens no pirmajiem pavasara priekiem – spītīgais rabarbers, kas spraucas no zemes. Precīzāk – prieks ir par rabarbermaizi. Bet, pirms kātus griež un no tiem gatavo desertus, jābauda augs svaigā veidā, jo tas satur vērtīgos vitamīnus P, C, A, K, B grupas, arī pektīnvielas, no minerālvielām: kāliju, fosforu, magniju, dzelzi un alumīniju (pēdējo ne tik lielā daudzumā, lai tā izraisītu saindēšanos). 100 gramu rabarbera kātu satur tikai 25 kilokalorijas.

Rabarberu klasiskais ķīselis

Lai šā pavasara pirmais rabarberu deserts ir klasiskais ķīselis! Vajadzēs kādus 3 rabarbera kātus, ko sagriež gabaliņos. Katlā uzvāra ūdeni, pievieno sauju rozīņu. Pavāra 5 minūtes, tad liek klāt rabarberus un cukuru. Visu kopā vāra vēl 2–3 minūtes. Var iemest arī saldētas ogas (zemenes, avenes, mellenes), kas saglabājušas saldētavā. Aukstā ūdenī izšķīdina kartupeļu cieti (šķidram ķīselim mazāk, ja gribas biezo – vairāk). Sagaida katlā pirmo burbuli un, lēnām maisot, pielej auksto ūdeni ar cieti. Nepārtraukti maisot, uz nelielas liesmas pavāra vēl pāris minūšu. Ķīselis lēnām sabiezēs un iegūs īsto konsistenci.