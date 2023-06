VIDEO. Klauvējiens no viņpasaules! Sieviete atdzīvojas savu bēru laikā Ieteikt







Sērotāji bija manāmi pārsteigti, kad 76 gadus vecā sieviete Bella Montoija no Ekvadoras atdzīvojās savu bēru laikā, ziņo BBC.

Slimnīcas ārsts Babahojo pilsētā paziņoja, ka sieviete ir mirusi pēc insulta. Viņa tika ievietota zārkā un nogādāta apbedīšanas birojā, kur radinieki bija sapulcējušies pirms atvadu ceremonijas.

Kad pēc gandrīz piecām stundām viņi atvēra zārku, lai pirms bērēm pārģērbtu mirušo, sieviete aizgūtnēm kampa pēc gaisa.

“Mana mamma sāka kustināt kreiso roku, atvēra acis, muti… viņai bija grūti elpot,” stāsta sievietes dēls Gilberts.

Viens no sērotājiem uzņēmis video, kurā redzams, kā sieviete guļ atvērtā zārkā un cenšas elpot, bet tikmēr otrs sērotājs sūdzas, ka viņu izsauktā palīdzība vēl nav ieradusies. Pēc brīža ieradās ugunsdzēsēji, viņi izcēla Bellu Montoiju no zārka uz nestuvēm un nogādāja atpakaļ uz to pašu slimnīcu, kur viņa tika pasludināta par mirušu.

Viņas dēls Ekvadoras medijiem pastāstīja, ka viņa mamma atrodas intensīvajā aprūpē, viņa elpo un sirdsdarbība ir stabila.

Bellas dēls medijiem norādījis, ka viņam pat ir izsniegta miršanas apliecība, kurā teikts, ka mamma mirusi no sirdsdarbības apstāšanās pēc insulta.

Ekvadoras Veselības ministrija ir izveidojusi komiteju incidenta izmeklēšanai.