Biedrība “Tev” informē, ka nav prasījusi un saņēmusi finansiālu atbalstu no palīdzības saņēmējiem. Biedrības jaunizveidotā valde norāda, ka biedrībā izveidota Ētikas komisija, kuras uzdevums turpmāk būs izvērtēt ienākošos ziedojumus, lai nodrošinātu to atbilstību organizācijas vērtībām. Biedrība arī turpinās darbu, lai pēc iespējas ātrāk nogādātu Ukrainas frontei nepieciešamās automašīnas.

Biedrība “Tev” stingri uzsver, ka nav pārkāpusi normatīvajos aktos noteikto kārtību attiecībā uz transportlīdzekļu nodošanu Ukrainas īpašumā. Konfiscēto automašīnu nodošana Ukrainai tiek īstenota, balstoties tikai uz ziedojumiem – gan no biedrības atbalstītājiem Latvijā, gan ar citu labdarības organizāciju starpniecību. Starptautiskajā palīdzības praksē sadarbība starp labdarības organizācijām ir ierasta, jo tā ļauj mobilizēt atbalstu konkrētajām vajadzībām un operatīvi sniegt palīdzību. Pēdējo divu gadu laikā Biedrība “Tev” uz Ukrainu nogādājusi jau 87 transportlīdzekļus, no kuriem 33 bijuši konfiscētie auto.

Biedrība no savas puses apzinās nepilnīgo un neprofesionālo komunikāciju ar Latvijas Televīzijas raidījuma “De Facto” žurnālisti. Tā rezultātā sabiedrībā ir izskanējusi neprecīza informācija par biedrības darbību. Biedrības trīs gadu praktiska pieredze darbā ar palīdzības saņēmējiem Ukrainā liecina, ka ir viennozīmīgi jābūt pārbaudītiem partneriem (Ukrainas voluntieru organizācijām), kas palīdz dokumentu noformēšanā, loģistikā Ukrainas teritorijā un daudzos citos jautājumos. Tādejādi maksimāli operatīvi sasniedzot galveno mērķi, piesaistīt līdzekļus palīdzības saņēmējiem. Jāuzsver, ka augstāk minētās partnerorganizācijas un privātpersonas nav palīdzības saņēmēji.

Biedrības valdes loceklis Miks Duburs uzsver: “Diemžēl pēdējā gada laikā ziedojumu apmērs no Latvijas sabiedrības Ukrainas atbalstam ir strauji samazinājies. Šobrīd, vārda tiešā nozīmē, cīnāmies par katru centu, lai varētu turpināt atbalstīt valsti, kas ierauta šai nežēlīgajā karā. Esam patiesi pateicīgi daudziem Latvijas uzņēmējiem un uzņēmumiem, kas joprojām nesavtīgi palīdz. Visām labdarības organizācijām, neatkarīgi no to atrašanās vietas, mērķis ir viens – atbalsts Ukrainai. Diemžēl neprecīza faktu interpretācija publiskajā telpā var vēl vairāk mazināt sabiedrības iesaisti šajā atbalstā.”