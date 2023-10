VIDEO. Ko di Kaprio priecīgs izdara par 5 miljoniem, bet ko Klūnijs pat neapsver par 35 miljoniem?

Leonardo di Kaprio un Džordžs Klūnijs Foto. Reuters/AFP/Scanpix/LETS

Slavenais aktieris Leonardo di Kaprio piekritis filmēties kādam reklāmas rullītim par 5 miljoniem dolāru, kamēr aktieris Džordžs Klūnijs noraidījis 35 miljonu dolāru piedāvājumu. Pasaules bagātākajiem aktieriem par vienas dienas darbu tiek piedāvātas šādas pasakainas summas, taču ne visi piekrīt filmēties reklāmās pat par tik it kā dāsnu piedāvājumu bagātību, raksta startefacts.com.

Filmu industrija, kā daudzviet raksta, mēdz būt neticami grūta, taču tā arī patiešām labi maksā saviem A kategorijas aktieriem.

Slavenāko aktieru tīrā vērtība ir desmitiem vai pat simtiem miljonu dolāru, un ar katru jaunu lomu viņi prasa arvien lielākus honorārus. Taču lielā ekrāna filmas un TV šovi nebūt nav vienīgais veids, kā šiem aktieriem nopelnīt kabatsasnaudu.

Jo populārāks ir aktieris, jo lielāku statusu viņš piešķir ar viņu saistītajam zīmolam. Tāpēc vairums uzņēmumu ir vairāk nekā priecīgi maksāt milzīgas naudas summas, lai Holivudas A klases profesionāļi uzņemtos viņu reklāmās vai kļūtu par zīmola vēstniekiem.

2011. gadā Leonardo DiCaprio, kura bagātība mērāma ap 300 miljoni USD, tika uzņemts kādā Ķīnas mobilo tālruņu kompānijas reklāmas rullī. Neskatoties uz to, ka tajā bija amerikāņu zvaigzne un franču vide, reklāma tika rādīta tikai Āzijas tirgum. Jautājums ir tikai viens: kāpēc Leonardo Di Kaprio filmējās mobilo telefonu reklāmā?

Atbilde ir vienkārša: 5 miljoni USD par vienas dienas darbu. Reklāmai ir pieklājīgas filmas budžets, uzņēmums bija gatavs pārskatīt savu kasi, lai piešķirtu ikoniskajam aktierim atbilstošu algu.

Bet ne visi A klases aktieri ir gatavi tēŗēt savu laiku – vienu dienu – pat par lielu bagātību!

Džordžs Klūnijs, kura bagātība pašlaik tiek lēsta virs 500 miljoniem ASV dolāru, no 2014. līdz 2021. gadam noraidīja kādas valsts aviokompānijas piedāvājumu – viņš to uzskatot par “dažreiz apšaubāmu”, pat neskatoties uz to, ka tā ir ASV sabiedrotā.

Uzņēmums Džordžam Klūnijam bija solījis 35 miljonus dolāru par vienu filmēšanas dienu, taču Klūnijs nolēma atteikties. “Ja tas no manis atņem kaut minūti miega, tad tas nav tā vērts,”

aktieris skaidroja The Guardian.

Acīmredzot cilvēks var būt pietiekami bagāts, lai noraidītu 35 miljonu dolāru algu par dažām filmēšanas stundām, pamatojoties tikai uz darba devēja izcelsmes valsti, vai arī kā viņa kolēģis – ir gatavs skriet pa Parīzi par 5 miljoniem dolāru.