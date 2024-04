Foto: Edijs Pālens/LETA

Līdz aprīļa beigām hipotekārā kredīta ņēmēji saņems kompensāciju par šī gada pirmajā ceturksnī samaksātajiem procentiem, vēsta LVportals.lv.

Kompensācija kredītņēmējiem tiks maksāta no hipotekārā kredītņēmēja aizsardzības nodevas. Gan minētā nodeva, gan atbalsts kredītņēmējiem 2024. gadā ir noteikts Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.4 pantā.

Likumā ietverti divi kritēriji atbalsta apmēram – kompensācija ir 30% no samaksātajiem procentiem, bet tā nevar pārsniegt divus procentpunktus no periodam noteiktās procentu likmes (kopējās aizņēmuma likmes).

Kompensāciju par katru ceturksni aprēķinās aizdevēji (bankas), kas paziņos attiecīgo summu Valsts ieņēmumu dienestam (VID), kurš kompensāciju pārskaitīs uz kredītņēmēja kontu.

VID izmaksās summu, kas katram kredītņēmējam pienākas, kad aizdevējs to saviem klientiem būs aprēķinājis un paziņojis VID.

Procentu kompensācija tiks aprēķināta un nodrošināta bez kredītņēmēja iesaistes.

Tas nozīmē, ka nav jāraksta iesniegums ne bankai, ne Valsts ieņēmumu dienestam.

Kompensācija tiks automātiski izmaksāta visiem, kuriem uz to ir tiesības, un tādā apmērā, kādā tā pēc likuma aprēķināta, ņemot vērā noteiktus kritērijus:

• hipotekārā kredīta līgums ir noslēgts līdz 2023. gada 31. oktobrim;

• hipotekārā kredīta atlikums nepārsniedz 250 000 eiro;

• kredītu procentu kompensācija ir 30% no ceturksnī samaksātajiem procentu maksājumiem;

• kompensē ne vairāk kā divus procentpunktus no periodam noteiktās procentu likmes (kopējās aizņēmuma likmes).

Atbalstu nesaņems tie kredītņēmēji, kam ir fiksētās likmes kredīti (likme fiksēta no līguma noslēgšanas).

Kompensāciju izmaksās tikai tad, ja aizdevuma procenti tiek maksāti.

Kredītu procentu kompensācija nav pakļauta ieturējumu veikšanai, citu maksājumu segšanai un parādu piedziņai. Tomēr svarīgi zināt – gadījumā, ja cilvēkam ir aktīva parāda piedziņas lieta, par gaidāmo kompensāciju obligāti jāinformē zvērināts tiesu izpildītājs.

Finanšu nozares asociācijas (FNA) sadarbībā ar VID izstrādātajā metodiskajā materiālā –par hipotekārā kredītņēmēja aizsardzības nodevas piemērošanu 2024. gadā – ir paskaidrotas dažādas kredīta situācijas ar aprēķina piemēriem. Tie uzskatāmi parāda, kā veidojas kompensācijā izmaksājamā summa, ņemot vērā atbalstu 30% no procentos samaksātās summas un to, ka atbalstam no likmes tiek mīnusoti ne vairāk par 2%.

Tādējādi aprēķinā tiek iegūti divi rezultāti (starpsummas). Viens –, piemērojot 2% slieksni, bet otrs –, nosakot, cik ir 30% no samaksātajiem procentiem.

Lai noteiktu kompensācijas apmēru, tiek summētas iepriekšējā ceturkšņa ikmēneša aprēķinātās starpsummas, salīdzinātas ceturkšņa kopējās summas (30% no ceturksnī samaksātajiem procentu maksājumiem un divu procentpunktu slieksnis) un izmaksāta mazākā no divām summām.

Kompensāciju izmaksā par jebkuru kredītu, kam ir mainīgā procentu likme vai nav fiksētas procentu likmes uz visu līguma periodu saskaņā ar līguma tekstu, neatkarīgi no tā, vai kredīts ir saistīts ar mājokli. Svarīgākais kritērijs – ir hipotēka, un kredītņēmējs ir patērētājs, turklāt ievērots likumā noteiktais slieksnis.

Ja kredītņēmēja līgumsaistības vairs nenodrošina hipotēka, bet 31.10.2023. vai līdz 31.10.2023. hipotēka bija spēkā, un kredītņēmējs turpina maksāt parādu (piemēram, maksājot tikai likumiskos procentus pēc fiksētās procentu likmes saskaņā ar vienošanos vai pildot saistību dzēšanas plānu), kas palicis pēc līguma uzteikšanas no kredītdevēja puses, tad kompensāciju neizmaksā, jo kredīts vairs nav nodrošināts ar hipotēku, līdz ar to neizpildās likuma 8.4 panta desmitās daļas priekšnoteikums.

Kredītdevējs kompensācijas izmaksai kredītņēmējam VID norāda to pašu kredītņēmēja kontu, kas minēts kredītdevējam kā konts, no kura veic kredīta atmaksu.